Bauleute setzen Fundament 34 Bohrpfähle sollen die neue Brücke zwischen Königsbrück und Koitzsch künftig tragen.

Bauarneiter haben derzeit auf der Straße zwischen Königsbrück und Koitzsch das Sagen. © dpa

Die Bauarbeiten für den Bau der neuen Brücke zwischen Königsbrück und Koitzsch gehen voran. „Die Arbeiten verlaufen planmäßig“, sagt die Sprecherin des Landesamtes für Straßenbau und Verkehr (Lasuv) Isabel Siebert. Die Bauleute sind gerade dabei, die 34 Pfähle mithilfe eines Bohrgeräts in den Boden zu bringen. Ursprünglich war geplant, dass das Großbohrgerät am 20. Februar seine Arbeit aufnimmt. Jetzt ist der Bohrer seit dem 10. März im Einsatz auf der Baustelle am Abzweig nach Reichenau.

Die Fachleute werden parallel zu den Bohrarbeiten die Brückenfundamente herstellen. Die vorbereitenden Arbeiten, also der Abriss der Straße und der Bau der schmalen Fußgängerumleitung sind bereits erfolgt. Die Montage der 54 Meter langen, vielfeldrigen Brücke steht in den nächsten Monaten an. Die Pfähle für die Brücke sind bis zu 16 Meter lang. Die Experten des Lasuv entschieden sich für den Brückenbau, weil der Straßendamm zuvor nicht mehr standsicher war. Die Böschung war schon im Sommer 2013 infolge eines Starkregens abgerutscht und Untersuchungen hatten ergeben, dass eine Torfschicht unter dem Straßendamm verhinderte, dass die hohen Verkehrslasten der Staatsstraße setzungsfrei in den Untergrund abgeleitet werden. Die Folgen waren unter anderem Risse in der Straße.

Die Bauarbeiten sollen noch bis zum Herbst dauern. Das Lasuv und damit der Freistaat investieren 1,5 Millionen Euro in die neue Brücke. Die Straße muss aber für die Bauarbeiten voll gesperrt werden. Eine örtliche Umfahrung der Baustelle, wie zum Beispiel beim Brückenbau in Brauna, konnte nicht durchgesetzt werden, weil eine Behelfsstraße nicht durch sensible Auenlandschaft gebaut werden darf. Das Landesamt und das Landratsamt wiesen deshalb eine Umleitung über Bernsdorf an. Eine Strecke ist damit 16 Kilometer länger. Viele Autofahrer, aber in der Vergangenheit auch Lasterfahrer nutzten daher Schleichwege über die Dörfer. Die Straße zwischen Koitzsch und Weißbach, die der Bus als Umleitung nutzt, musste deshalb bereits repariert werden. Die Kosten trug der Freistaat.

