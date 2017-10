Bauleute feiern bald Richtfest an der Orangerie Ein verzinktes Blechdach schmückt schon bald den Neubau. 2018 sollen die ersten Dresdner einziehen.

Ein sogenanntes Walmdach mit Schrägen an allen vier Seiten wird auf der alten Orangerie errichtet. Im kommenden Monat soll es fertig sein. © Sven Ellger

Der Blick auf die Orangerie offenbart wenig. Zu sehen sind das Baugerüst und Holzplatten auf dem Dach. Die Aufbauten, die zuvor die Gemüter erregten, sind darunter abgetaucht – bald verschwinden dann auch die Holzplatten. „Die Bauarbeiten an der Orangerie im Herzogin Garten haben derzeit Hochkonjunktur“, berichtet Torsten Nowack, Projektleiter von Investor Reinhard Saal.

Hofbaumeister Otto von Wolframsdorf ließ das Gebäude 1841 im Stile der Neorenaissance errichten. Nach dem Krieg stand nur noch die Ruine des Kopfbaus an der Ostra-Allee, deswegen muss fast das gesamte Gebäude neu gebaut werden. Stadt und Land hatten sich eine kulturelle Nutzung gewünscht, beispielsweise als Ausstellungsraum oder Konzertsaal. Weil sich jedoch keine Einrichtung fand, die das Bauwerk kaufen oder mieten wollte, entstehen nun 13 Wohnungen in dem Gebäude. Mitte des kommenden Jahres sollen dann die ersten Bewohner einziehen können.

Nowack zeigt eine Postkarte vom Beginn des 20. Jahrhunderts, auf der das Bauwerk zu sehen ist. Das Dach mit seinen zu allen Seiten geneigten Flächen wird nach diesem Vorbild errichtet. „Die Form ist der Nutzung angepasst“, erläutert Nowack. „Die Orangerie hatte in der Vergangenheit drei verschiedene Dacharten: Blech, Ziegel und Dachpappe“, sagt der Projektleiter. Das neue Dach wird aus verzinktem Blech bestehen, im kommenden Monat soll Richtfest gefeiert werden.

„Zu Weihnachten soll das Haus dicht sein“, sagt Nowack. Fenster und Türen werden bis dahin eingebaut sein, sodass das Gebäude im Winter beheizt werden kann. Dann können die Arbeiten im Gebäude beginnen. Ein Problem, vor dem Nowack steht, ist der Handwerkermangel. „Es wird viel gebaut in Dresden“, erklärt er. „Deshalb fehlt es an ausgebildeten Fachhandwerkern.“ Auch, was mit dem dunklen Raum hinter dem Portal an der Ostra-Allee passiert, ist weiterhin unklar. Dieser soll eigentlich der Öffentlichkeit zur Verfügung stehen. „Da wird es keine Interessenten geben“, vermutet jedoch Nowack.

Derzeit werden die Sandsteinfassaden auf der Nord- und auf der Südseite montiert. Auch am Herzogin Garten wird gerade gewerkelt: Die Zaunanlage wird errichtet. Acht historische Zaunpfähle werden aufgearbeitet und sollen im November stehen. Der Herzogin Garten wurde 1591 von Baumeister Paul Buchner für Kurfürstin Sophie als Pomeranzengarten angelegt. Die Anlage durchlebte einen Wandel; letztlich verblieben nur noch die kleine Hofgärtnerei und die Orangerie. Gestaltet wird die Grünanlage nun von der Landschaftsgärtnerin Michaela Noack. Geplant sind Wege und ein Wasserband.

Wer auf einen ersten Spaziergang durch den Garten pünktlich zum Weihnachtsfest gehofft hat, der wird leider enttäuscht: Die Grünanlage wird erst im kommenden Jahr fertiggestellt. Das liegt vor allem an den Pflanzarbeiten, die nicht in den kalten Monaten möglich sind.

zur Startseite