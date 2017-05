Baulandpreise ziehen hoch Der Preisdruck aus Dresden ist gewaltig – in zwei, drei Jahren ist er auch in Großenhain. Anzeichen gibt es schon.

Am Großenhainer Kupferberg wohnen? Warum nicht. Die Schule ist um die Ecke, Einkaufsmarkt, Friseur und Kita sind es auch. Über den Auer geht es nach Dresden und die Baupreise sind hier noch unschlagbar. © Kristin Richter

Als für den neuen Wohnstandort „Heideblick“ am Großenhainer Exer der Quadratmeterpreis von hundert Euro bekannt wurde, hat selbst Stadtbaudirektor Tilo Hönicke zunächst gezweifelt. Ist das realistisch in Großenhain? Ein Blick auf die neuen Baulandpreise im Landkreis zeigt schnell, selbst Niederau liegt bei 140 Euro. Bis 2030 prognostizieren die Fachleute inzwischen eine jährliche Steigerung um ein Prozent. Vor allem auch im Umland von Dresden gibt es fast nur eine Richtung – aufwärts. Erstaunliches offenbart die neue Bodenrichtwertkarte für den Kreis Meißen.

Harry Bönisch und erfahrene Gutachter wie der Radebeuler Jens Beck haben das bisher umfangreichste und detaillierteste Papier über den Kreis vor wenigen Tagen beschlossen und veröffentlicht. Detailliert deshab, weil die Flächen nach ihrer Nutzung mittlerweile in 31 000 Zonen eingeteilt sind. Bönisch: „Damit haben wir den Kreis zu nahezu 100 Prozent abdecken und bewerten können.“ Unterteilt ist der Landkreis in 16 Lageklassen unterschiedlicher Bodenwertniveaus. Das ist sinnvoll, um ein realistisches Bild zu bekommen. Großenhain und Riesa liegen demnach immer noch in der dritten Kategorie. In Riesa-Stadt ist der Quadratmeterpreis moderat von 70 auf 78 Euro gestiegen. In Großenhain liegt er jetzt ebenfalls bei 78 Euro. Der Andrang auf exklusivere Wohnstandorte zeigt aber, da ist noch mehr drin. „Wir merken wirklich, dass die Nachfrage aus Dresden zunimmt“, sagt Stadtbaudirektor Tilo Hönicke. Möglich ist das freilich nur, wenn viele einzelne Fläche ver- und gekauft werden. Denn die gemeldeten Kaufverträge und die darin stehenden Summen sind die Grundlage für die Gutachter, umso genau wie möglich Werte ermitteln zu können.

Radebeul wird teurer und teurer

Allein in Radebeul wurden in den letzten zwei Jahren von 2014 bis Ende 2016 etwa 500 Kaufverträge beurkundet. Bei Verträgen mit Gebäuden oder Wohnungen wurden die Häuser jeweils herausgerechnet. Gutachter Beck: „Das Besondere an der Entwicklung ist, dass wir in Radebeul eine Steigerung der Preise um etwa das Zwei- bis Zweieinhalbfache haben. Vor allem aber in mittleren und eher niedrig bewerteten Lagen der Stadt.“ Eines der Beispiele ist das Dichterviertel im Osten Radebeuls. Auch viele Dresdner zog es dorthin. Sie bezahlten Bodenpreise von 300 bis 400 Euro je Quadratmeter. „Einfachere Lagen, so Beck, wo in Naundorf oder Zitzschewig vor zwei Jahren noch 110 Euro je Quadratmeter verlangt wurden, sind jetzt bei bis zu 250 Euro angelangt.“ Der Kauf- und Preisdruck von Dresden landwärts gehend setzt sich in Moritzburg, Coswig und Weinböhla fort. Alles, was gut erschlossen ist und immer noch einen Unterschied zu Dresden ausmacht, wird für Käufer, die in Dresden gut verdienen und zum Mittelstand gehören, interessant. Ausschussvorsitzender Bönisch stellt fest: „In der mittleren Bodenwertklasse der Region Coswig, Meißen, Moritzburg und Weinböhla liegen die Bodenwertsteigerungen zwischen 13 und 40 Prozent.“ Am meisten legen die Preise in Weinböhla und Coswig zu, aber auch in Moritzburg. Alles, was mit der S-Bahn oder der Straßenbahn gut erreichbar ist, steigt im Preis, so Bönisch und Beck übereinstimmend.

Die beeindruckendste Steigerung der Bodenpreise gibt es in der Gemeinde Klipphausen, die ja von Klipphausen selbst bis an die Elbe, bis gegenüber von Radebeul, reicht. Im Schnitt um das Dreifache haben hier die Zahlen in den Kaufverträgen angezogen. Die neue Elbbrücke macht die Gegend interessant für Dresdner.

Ungewöhnlich ist selbst die Entwicklung in Städten wie Großenhain und Riesa. Sehr auffällig sind die Veränderungen im unteren Bodenwertniveau dieser Städte, so Bönisch. Hier liegen die Steigerungen gegenüber 2014 bei satten 80 Prozent.

Entwicklungen, die für potenzielle Hausbauwillige und Wohnungskäufer weniger gut, für Verkäufer aber gut sind. Ob sich die Preissteigerungen auch schon in Richtung einer Immobilienblase bewegen, wollen die Gutachter nicht bestätigen. Der Grund: Nicht nur in Dresden, sondern auch in dessen Umgebung sind die Ausgangsgrößen der Preise wesentlich niedriger als etwa in Metropolen wie München, Hamburg oder eben Berlin und dessen Umland Potsdam. Erst recht im Vergleich mit dem westlichen Europa. Und, so Jens Beck, der auch als Makler tätig ist und die Gutachterfunktion für den Kreis im Wesentlichen ehrenamtlich ausübt: „Hier sind die Käufe fast immer mit mindestens um die 30 Prozent Eigenkapital bestätigt worden. Ganz anders als in Amerika, wo es platzte, weil Leute mit nur fünf Prozent eigenem Geld gekauft und ihr Haus bis zur Decke beliehen haben.“ Die Party scheint also noch nicht vorbei, was Dresden und auch den Kreis Meißen betrifft. Besonders, wenn es in Dresden immer teurer wird und die Leute in die Umgebung schauen – inzwischen eben auch bis nach Großenhain.

http://www.kreis-meissen.org

