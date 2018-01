Baulärm stört Tiere nicht Die Arbeiten an der Niederschlesien-Magistrale haben die Vierbeiner im Tierheim Horka offenbar keinen negativen Einfluss. Ein paar Behinderungen gab es trotzdem.

Die Waschbären beobachteten über längere Zeit das Geschehen auf der Baustelle. © André Schulze

Der durch die Arbeiten an der Niederschlesien-Magistrale verursachte Baulärm hat auf das Wohlbefinden der Vierbeiner im Tierheim Horka offenbar keinen negativen Einfluss. Das bestätigte jetzt die Leiterin der Einrichtung, Rosemarie Zille. „Als es am Bahndamm direkt gegenüber unserem Tierheim losging, waren die Katzen in den äußeren Gehegen ein paar Tage unruhig“, erinnert sie sich. Dies sei aber eher Neugier gewesen, keine Angst. „Nach kurzer Zeit hat sie das Baugeschehen überhaupt nicht mehr interessiert. Inzwischen ist ihr Verhalten so, als gäbe es gar keinen Bahnbau.“ Lediglich die Waschbären, nur ein paar Meter vom Tierheim-Eingang entfernt untergebracht, beobachteten über längere Zeit, was sich auf der Baustelle tat. Vor allem, als die alte Brücke weggerissen wurde, gab es abwechslungsreiche Tage im Hause Waschbär. Seit Monaten wird aber nun schon am Neuaufbau der Brücke gearbeitet, was wegen der oft gleichbleibenden Abläufe eher unattraktiv für die Beobachtungslust der kleinen Räuber ist.

Auch auf das Besucherinteresse haben sich die Bauarbeiten kaum negativ ausgewirkt. Lediglich die am Tierheim endende Sackgasse sorgt für ein paar Behinderungen. (SZ/fum)

zur Startseite