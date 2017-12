Baulärm statt Weihnachtslieder Die Kirche Constappel wird saniert – der Gottesdienst zu Heiligabend muss deshalb verlegt werden.

Das große Foto zeigt, wie die Ausmalung einmal aussehen wird.

Pfarrer Christian Bernhardt ist froh, dass die Restaurierung der Kirche Constappel vorangeht.

Constappel. Was hat der Fürstenzug in Dresden mit der Dorfkirche von Constappel zu tun? Beide haben den gleichen Schöpfer – zumindest, was die bildnerische Gestaltung betrifft. Er hört auf den Namen Wilhelm Walther und lebte von 1826 bis 1913. Und als 1885 eine grundlegende Renovierung des Gotteshauses in Constappel anstand, die einem Kirchenneubau gleichkam, wurde Walther engagiert, um die Innenausmalung zu konzipieren.

Walther verlegte sich auf biblische Geschichten, etwa auf einem an der Wand unterhalb der Decke umlaufenden Fries. „In den 1970er Jahren ist das alles mal zugepinselt worden“, erklärt Pfarrer Christian Bernhardt. „Das wird jetzt wieder frei gelegt und Fehlstellen werden ergänzt.“ Zuständig dafür sind die beiden Restauratoren Kathrin Christel und Michael Gruner. Sie können sich dabei auf eine Diplomarbeit zur Ausmalung der Kirche von Sandra Risz stützen – sie ist auch die Dritte im Bunde der Wandrestauratoren. Gemeinsam werden sie auch die Deckenmalerei wieder herstellen.

Einen Eindruck von der ursprünglichen Fassung der Ausmalung kann man in einem Vorraum gewinnen, von dem aus eine Wendeltreppe zur Orgelempore hinaufführt. Dort ist der blaugrüne Wandsockel, der oben von einem Band mit floralen Elementen abgeschlossen wird, schon wieder hergestellt, auch die Spruchbänder mit Sprüchen aus der Bibel. Aller Herren auf Schloss Gauernitz haben es gut mit der Kirche gemeint – bis auf den heutigen wäre einzuwenden, der lässt selbst das Schloss verfallen. „Die Schönburger haben 1885 noch einmal richtig Geld in die Hand genommen, und so ist eine Gestaltung aus einem Guss entstanden“, sagt Pfarrer Bernhardt.

Wann die Arbeiten in der Kirche abgeschlossen sein werden, weiß er nicht genau zu sagen. Fertig ist der unter Holzplatten abgedeckte Sandsteinboden im Kirchenschiff. In diesem selbst stehen aber noch sehr viele Gerüste, weil noch an den Wänden verputzt werden muss und für die Wiederherstellung der Deckenmalerei eine Arbeitsplattform benötigt wird. Damit ist der ursprüngliche Plan – Heiligabend, so gut es geht, unter den Gerüsten zu feiern nicht mehr zu halten. So heißt es denn auch in einer Mitteilung an die Gemeinde: „Das Gerüst nimmt fast den gesamten Innenraum der Kirche ein, so dass kaum Platz für Besucher bleibt, die Sicht sehr schlecht wäre und außerdem ein hohes Unfallrisiko besteht. Aus diesen Grund hat sich der Kirchenvorstand dazu entschieden, den Gottesdienst doch noch kurzfristig nach Weistropp zu verlegen.“

Natürlich ist Pfarrer Bernhardt nicht glücklich darüber. Aber die Chance, das Kircheninnere, nachdem die nötigen Gelder zusammen gekommen waren, wieder in alter Schönheit herstellen zu können, macht die Verlegung des Gottesdienstes doch erträglich. Und so findet er denn am Sonntag 14.45 Uhr in der Kirche Weistropp statt. Die Junge Gemeinde hat wieder ein sehr modernes Krippenspiel entworfen. Es trägt den Titel „Es geht nicht weiter“ und führt uns direkt in unsere Heimat, auf die A 4, wo neben vielen anderen auch Josephine und Mario im Stau feststecken . Um 17. 30 Uhr findet in der Kirche Weistropp dann der zweite Gottesdienst statt. Das Motto des Krippenspiels dann: „Vier Engel für ein Halleluja“. Hier wird die Weihnachtsgeschichte aus dem Blickwinkel von vier Engeln erzählt. Mit einem Augenzwinkern ist zu erfahren, welche Mühen sie auf sich nehmen müssen, damit alles so geschieht, wie Gott es sich ausgedacht hat.

