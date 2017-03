Baulärm am Fähranleger Der Platz an der Elbpromenade wird neu gepflastert und zukünftig mit Pollern abgesperrt.

Ein Arbeiter der Firma Montag aus Sebnitz nimmt das alte Pflaster am Fähranleger raus. © Dirk Zschiedrich

Bauarbeiter sind gegenwärtig dabei, die alten Pflastersteine am Fähranleger in Bad Schandau herauszureißen. Presslufthämmer kommen zum Einsatz und bei den schwierigen Fällen der Meißel eines Minibaggers. Die Stadt Bad Schandau lässt den gesamten Platz reparieren. Nach den Hochwassern der vergangenen Jahre sind erhebliche Schäden entstanden, die eine grundhafte Sanierung erfordern. Die ist Bestandteil des Wiederaufbauplans Hochwasser 2013, der von Bund und Freistaat komplett finanziert wird. Für den Fähranleger stehen rund 230 000 Euro zur Verfügung. Für die nächsten Wochen müssen die Anlieger, darunter Hotels, mit dem Baulärm leben. Wenn alles glatt läuft, sollen die Bauarbeiten bis zum langen 1.-Mai-Wochenende fertig werden.

Danach soll sich der zentrale Platz in neuer Schönheit präsentieren. Die alten Pflastersteine werden nach der Sanierung des Unterbaus wieder eingebaut. Sie werden mit vorhandenem Restpflaster gemischt, das beispielsweise vom Elbkai stammt, dort nicht mehr gebraucht wird. Bauplaner haben schließlich festgelegt, wie die Vermischung erfolgen soll. Herausheben wird sich nur der 1,50 Meter breite Radweg, der asphaltiert wird.

Der neue Platz soll mit Pollern versehen werden, damit er nicht ständig befahren wird. Das darf der Platz zwar jetzt auch nicht, wie aus dem Rathaus verlautete, ignorierten jedoch viele Kraftfahrer die entsprechenden Verkehrsschilder. Oft sollen es auch Busse gewesen sein, die Passagiere der Flusskreuzfahrtschiffe abholten oder brachten. In Zukunft werden noch mehr solcher Schiffe und größere als bisher in Bad Schandau erwartet. Die Poller sollen aber herkömmliche Sicherheitsschlösser bekommen. In den Boden absenkbare Poller seien im Hochwasserfall zu anfällig und wartungsintensiv.

Die Sanierung des Platzes geht komplett bis ans Elbufer. In Zusammenarbeit mit dem Wasser- und Schifffahrtsamt soll der Böschungsfuß mit einer Schüttung massiver Steine im Wasser gesichert werden.

