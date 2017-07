Baukran in der Stadt umgeknickt Inmitten von Hochhäusern droht in Frankfurt ein Baukran umzufallen. Es dauert Stunden, bis Spezialisten die Situation entschärfen können.

Arbeiter des Bergungs-Teams stehen auf einer Plattform unter dem havarierten Kran. © dpa Arbeiter des Bergungs-Teams stehen auf einer Plattform unter dem havarierten Kran.

Der in der Frankfurter Innenstadt umgeknickte Baustellenkran ist demontiert worden.

Arbeiter des Bergungs-Teams nehmen am Boden nehmen die schweren Stahlteile entgegen.

Ein Baustellenkran, der mitten in der Frankfurter Innenstadt umzukippen drohte, ist sicher abgebaut worden. Spezialisten montierten den Ausleger des Krans am Samstag ab und ließen ihn mit Hilfe eines anderen Krans zu Boden. Die Gefahr sei gebannt und der Einsatz der Feuerwehr damit beendet, erklärte ein Sprecher der Feuerwehr.

Die umliegenden Hochhäuser wie etwa das Japan Center und das Sparkassengebäude konnten am Samstagnachmittag wieder betreten werden. Zwei Straßen an dem Areal in der Frankfurter City blieben zunächst noch gesperrt. Hier nahm die eingesetzte Spezialfirma den Unglückskran auseinander und transportierte die Teile auf Lastwagen ab.

Nachdem der Ausleger des Baustellenkrans am Freitag abgeknickt war, waren die umliegenden Bürohäuser evakuiert worden. Etwa 800 Menschen hatten die Gebäude verlassen müssen. Für die Sicherung und den Abbau des havarierten Krans wurde ein Spezialkran herangefahren, mit dessen Hilfe zunächst die Betongewichte entfernt und dann der Ausleger abgebaut und abgelassen wurde.

Warum der Arm des Baukrans umgeknickt ist, war nach Angaben eines Polizeisprechers zunächst unklar. Der Kranführer konnte sich unverletzt retten. (dpa)

