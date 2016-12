Baukräne in den Startlöchern Am Ortseingang soll demnächst gebaut werden. Für den Modellbau. Aber auch die Kunden des Eisverkaufs wird das freuen.

An den Häusern sollen demnächst Parkplätze für den neuen Eisstand und eine Lagerhalle für den Modellbaubetrieb wachsen, so die Pläne. © Thorsten Eckert

Bevor sich am Großerkmannsdorfer Ortseingang Baukräne drehen dürfen, ist es stets ein langer Weg. Vor Jahren musste auf Anweisung des Landratsamtes hier sogar mal ein Werbeschild weg. Weil es aus Sicht der Bürokratie ein Bauwerk war – und sich die Stelle im sogenannten Außenbereich befand. Dieser Bereich gehört damit rein planerisch nicht mehr zum bebauten Ort. Wer hier trotzdem etwas tun will, braucht viel Geduld.

Nun soll sich demnächst wieder etwas tun. Auf der Wiesenfläche an der Radeberger Straße, die gleich an den Eisverkauf grenzt. Für den sollen hier neue Kundenparkplätze entstehen – und der benachbarte Modellbau-Betrieb braucht dringend eine Lagerhalle für sein Holz und überhaupt mehr Lagerflächen. Kommt das nicht, könnte die Produktion auf Dauer Probleme bekommen, heißt es im Antrag dazu.

Der Radeberger Stadtrat hat deshalb einen sogenannten Bebauungsplan auf den Weg gebracht. Einen Plan also, der regelt, was hier gebaut werden darf. Und vor allem, dass hier überhaupt gebaut werden darf, weil es sich wie erwähnt um ein Areal im sogenannten Außenbereich handelt, obwohl links und rechts bereits Gebäude stehen. In seiner jüngsten Sitzung erteilte der Stadtrat nun das sprichwörtliche grüne Licht, den erarbeiteten Plan öffentlich auszulegen, sodass Betroffene und auch zum Beispiel Umweltverbände ihre Meinung dazu sagen können. Eine wichtige Hürde ist damit schon mal genommen. Aber noch ist es ein Stück Weg, bis der Plan ans Ziel gelangt ist.

zur Startseite