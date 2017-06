Baukonjunktur treibt Preise nach oben Die Verwaltung hat Probleme mit den Kosten für die Modernisierung des Rathauses. Es gibt nur wenige Angebote.

In die langen Rathausflure werden Glaswände eingezogen. © Dietmar Thomas

Die Bau- und Handwerksfirmen haben derzeit eine Menge zu tun. Soweit die gute Nachricht. Die schlechte: Die öffentlichen Verwaltungen haben zunehmend Probleme, zu angemessenen Kosten zu bauen. Es beteiligen sich teilweise zu wenige Firmen – und dann manchmal mit absurden Preisen. Die Stadtverwaltung Döbeln hat schon Ausschreibungen wiederholt.

Im kommenden Monat soll mit der Brandschutzertüchtigung im Döbelner Rathaus begonnen werden. Er werden die Entlüftungsanlagen modernisiert, Rauchmelder und Warnsysteme nachgerüstet, die Flure in rauchdichte Anschnitte unterteilt. Die Ergebnisse der ersten Ausschreibungen sind ernüchternd: An dem Auftrag für Sicherheitstechnik und Brandmeldeanlage hatte gerade eine Firma Interesse. „Dann hat der Bieter erklärt, dass er das Angebot aus Kapazitätsgründen zurückzieht“, so Baudezernent Thomas Hanns. Eine beschränkte Ausschreibung unter vier Firmen hat dann erstaunlicherweise funktioniert. Drei gaben Angebote ab – und das günstigste lag nur leicht über dem Schätzpreis von 185 000 Euro. Eine Firma aus Frankenberg soll den Auftrag für 192 000 Euro übernehmen. Die endgültige Vergabe erfolgt in der kommenden Woche durch den Stadtrat.

Deutlich teurer wird dagegen der Einbau von Brand- und Rauchschutztüren im Rathaus. Eine Firma aus Wilsdruff soll den Auftrag bekommen: Ihr Angebot von 320 000 Euro war das günstigste. „Die Kostenberechnung lag aber 85 000 Euro niedriger“, sagte Hanns. Abgerechnet wird aber zum Schluss. Die Ertüchtigung der Entlüftungsanlage durch die Firma Richter Installations GmbH in Klosterbuch wird dafür knapp 10 000 Euro billiger.

Die Stadt bekommt für die Modernisierung des Rathauses Fördermittel aus dem Programm „Brücken in die Zukunft“ und hat dafür innerhalb des Gesamtbudgets Spielräume. Mehr Geld gibt es allerdings nicht. „Wir müssten dann sehen, welche anderen Vorhaben wir streichen“, sagte Oberbürgermeister Hans-Joachim Egerer.

Bis Ende kommenden Jahres wird das Rathaus eine Baustelle sein – allerdings in Abschnitten. Los geht es am 3. Juli im Ostflügel. Ab Januar kommenden Jahres sollen im Westflügel Sicherheitstechnik und Trennwände eingebaut werden. Im Sommer kommenden Jahres ist noch das Haupttreppenhaus des Rathauses dran. In den Fluren werden Glaswände und Glastüren eingebaut, die die Fluchtwege in rauchdichte Abschnitte unterteilen.

Der erste Abschnitt war bereits im vergangenen Jahr realisiert worden. Damals wurde im Westflügel ein Fluchttreppenhaus eingebaut und eine Steigleitung für Löschwasser.

