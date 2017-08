Bauhof-Werkstatt wird fit gemacht Der denkmalgeschützte Klinkerbau soll modern und energiesparend saniert werden.

Bei dem Werkstattgebäude des städtischen Bauhofs in der Jaspisstraße 11 handelt es sich um ein denkmalgeschütztes Haus mit einer Klinkerfassade, welches derzeit als Werkstatt, Kfz-Werkstatt und Lager genutzt wird. „Durch eine Sanierung soll erreicht werden, dass das Gebäude den heutigen Ansprüchen einer modernen und energiesparenden Arbeitsstätte entspricht. Energieverluste durch fehlende Wärmedämmungen und veraltete haustechnische Anlagen sollen wesentlich verringert werden und somit die Betriebskosten gesenkt und die CO2-Einsparung erhöht werden“, heißt es in der Vorlage für den am Mittwoch tagenden Bauausschuss Meißens.

Außerdem soll durch die Unterbringung der Tischlereiwerkstatt in diesem Gebäude „Wege verkürzt und Arbeitsabläufe besser strukturiert werden“.

Dazu ist der Einbau einer Innenwanddämmung vorgesehen. Die Fenster sollen in Absprache mit der Denkmalschutzbehörde aufgearbeitet und innen mit einer zweiten Fensterebene aufgewertet werden. Der Fußboden wird neu aufgebaut und gedämmt, die haustechnischen Installationen erneuert, u. a. wird eine energiesparende Beleuchtungsanlage eingebaut.

Im Gebäudeinneren soll eine zusätzliche Wand eingezogen und durch gedämmte Zwischendecken die beheizten Raumvolumen verringert werden. Die Außenfassade wird saniert und die Fugen werden geschlossen. Es werden Bauwerksabdichtungen hergestellt. Das Projekt soll in der Sitzung des Bauausschusses noch einmal detailliert vorgestellt werden.

„Die geplanten Gesamtkosten für die Baumaßnahmen betragen rund 700 000 Euro. Davon will die Stadt 400 000 Euro über das EU-Programm zur nachhaltigen Stadtentwicklung als Fördermittel beantragen.

Mit der Sanierung des Werkstattgebäudes werden Energieeinsparungen von 80 Prozent erwartet. Dafür hat das Planungsbüro Stefan Hamann aus Nünchritz die entsprechende Entwurfsplanung erarbeitet. Die Planung der haustechnischen Anlagen wird vom Technischen Büro Kießling GmbH (Elektroplanung) und IB Lutz Feistauer (HLS) erstellt. (SZ)

