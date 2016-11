Bauhof soll als Team besser werden In einer Analyse sind Ideen für die Arbeitsorganisation unterbreitet worden. Nicht alle lassen sich umsetzen.

Bauhofchef Romeo Mroch hat den Mitgliedern des Technischen Ausschusses den Bauhof gezeigt. Anschließend hatte er Gelegenheit, sich zu der Kritik zu äußern, die in den vergangenen Monaten an der Arbeit des Bauhofs geübt wurde. © André Braun

Die Diskussionen über die Arbeit des Bauhofes Waldheim sollen nun ein Ende haben. Das hofft zumindest Bürgermeister Steffen Ernst (FDP) nach der Aussprache mit Bauhofleiter Romeo Mroch und Mitgliedern des Technischen Ausschusses. Dabei hatte Mroch erstmals Gelegenheit, sich zu den Vorwürfen zu äußern, in denen die Arbeit des Bauhofes kritisiert wurde.

In einer sogenannten Bauhofanalyse sind Vorschläge unterbreitet worden, wie die Arbeit des Bauhofes besser organisiert werden kann. „Es gibt Punkte, die sind nicht umsetzbar, aber auch Anregungen, die sehr wertvoll sind“, sagt der Bürgermeister. Ein wesentlicher Punkt ist die Teamfähigkeit der Bauhofmitarbeiter. „Grundsätzlich sind die Mitarbeiter teamfähig, aber es gibt auch Punkte, wo die Zusammenarbeit verbessert werden kann“, so Ernst. Es soll deshalb weitere Gespräche geben, um die Teamfähigkeit zu verbessern. Das betreffe auch das Verhalten untereinander.

Personelle Konsequenzen sind nach der Analyse nicht zu befürchten. Für den Bauhof stehen 18 Mitarbeiter zur Verfügung, darunter sind aber auch die vier Hausmeister in den drei Schulen sowie im Rathaus. So bleiben für die Arbeiten, die im Bauhof anfallen, 14 Beschäftigte übrig. „Es gibt Phasen, wo wir durchaus mehr Mitarbeiter brauchen könnten. Zum Beispiel im Frühjahr bei der Grünpflege“, so Ernst. Deshalb sei es kein Thema, die Zahl der Beschäftigten zu reduzieren. Auch eine Ausgliederung des Bauhofes sei kein Thema. Allerdings seien schon Arbeiten an Fremdfirmen vergeben worden. So zum Beispiel die Pflege des Geländes um die JVA herum. Auch kleinere Flächen, deren Pflege durch den Bauhof zu teuer ist, werden von anderen Firmen bearbeitet.

Der Bürgermeister warb um Verständnis für die Bauhofmitarbeiter. Oftmals müssen sie Arbeiten erledigen, die eigentlich so nicht geplant waren. „Immer wieder in den vergangenen Wochen musste an der Umgehungsstraße Müll weggeräumt werden, den Autofahrer dort offensichtlich abgelegt haben“, so Ernst.

Vor Beginn der Sitzung am Donnerstag konnten sich die Ausschussmitglieder auf dem Bauhof umschauen. „Wir haben gute Voraussetzungen“, sagte Bauhofleiter Romeo Mroch. Die Fahrzeuge stehen in Hallen und erreichen somit eine längere Haltbarkeit. Der Neubau für das im Mai 2011 abgebrannte Haus umfasst je ein Lager für Groß- und Kleingeräte, eins für den Katastrophenschutz und ein Öllager, zudem sind ein Mehrzweckraum und sanitäre Anlagen entstanden. Außerdem sind eine Waschplatte mit Außenanlagen sowie Lager- und Schüttgutboxen einschließlich einer Überdachung gebaut worden. Eine weitere auf dem Gelände des Bauhofes befindliche Lagerhalle soll nach dem Willen der Stadtverwaltung instand gesetzt werden.

