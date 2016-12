Bauhof schiebt jetzt in Hausdorf Schnee

Die Stadt Glashütte hat den Winterdienst in zwei Ortsteilen neu geregelt. Darüber informierte Bürgermeister Markus Dreßler (CDU) in der jüngsten Sitzung des Technischen Ausschusses. Demnach wird der städtische Bauhof ab diesem Winter den Schnee von den Straßen und Gehwegen in Hausdorf schieben und bei Bedarf streuen. Bisher war die Firma HF Falkenau & Sohn GmbH zuständig. „Diese bat uns, den Vertrag zu lösen“, sagte Dreßler. Diesem Wunsch habe man entsprochen.

Damit der Bauhof seinen Aufgaben beim Winterdienst gerecht werden kann, suchte die Stadt nach Möglichkeiten, anderswo einen Partner zu finden. In Dittersdorf wurde sie fündig. Hier erklärte sich die Firma Heizung und Sanitär Heiko Schiebel bereit, sich künftig nicht nur um den Winterdienst auf den Gehwegen, sondern auch um einen Teil der kommunalen Straßen zu kümmern. Für einige andere Abschnitte bleibt der Bauhof zuständig. (SZ/mb)

