Bauhof räumt Straßen und Parkplätze Die Bischofswerdaer Kirchstraße wird am Dienstag komplett vom Schnee befreit. Die Straße ist deswegen vorübergehend gesperrt. Weitere solcher Großeinsätze folgen.

Komplett schneefrei gemacht hat der Bauhof die Kirchstraße.

Für einen störungsfreien Ablauf wurde die Straße zeitweilig gesperrt.

Der Radlader bringt den Schnee an einen Ort, wo er nicht stört.

Seit Dienstagvormittag kämpfen sich Mitarbeiter des städtischen Bauhofes durch die zugeschneite Kirchstraße. Radlader für Radlader wird Schnee aufgenommen und auf dem kürzestem Wege aus der Straße gefahren. Während Radladerfahrer Steffen Samsa die Straße routiniert vorwärts zum Beladen und rückwärts zum Entladen befährt, arbeiten Kollegen mit Schiebetechnik. Die weißen Massen landen auf dem Kirchplatz, wo sie erst einmal niemanden stören. Noch bis zum Nachmittag dauern die Arbeiten an. Solange sie laufen, ist die Kirchstraße fürs Durchfahren gesperrt.

Der Entschluss, die Straße zu räumen erfolgte, nachdem es am Wochenende und am Montag noch einmal andauernd geschneit hatte und mehr als 30 Zentimeter Neuschnee gefallen sind. Aus demselben Grund fährt der Bauhof Räumeinsätze nun auch in weiteren Innenstadtstraßen. Beginnen werden sie am Mittwoch voraussichtlich mit der Bahnhofstraße. Wie auf der Kirchstraße rollte hier besonders viel Verkehr, auch mehr Busse müssen hier durch als in anderen Straßen. Weil man mit der voll beladenen Schaufel am Radlader nicht durch mehrere Straßen fahren will und das zu lange dauern würde, heuert der Bauhof dafür zusätzliche Lkw an.

Die kostenfreien Großparkplätze Clara-Zetkin-Straße, Herrmannstraße und Kamenzer Straße wurden nach Angaben des Bauhofes am Montag in einer großen Aktion wieder geräumt. Straße und Parkflächen auf dem Altmarkt werden ständig frei gehalten so gut das bei Dauerschneefall geht. Zuständig ist der Bauhof auch für das Räumen und Streuen der Parkplätze am Bahnhof und am Busbahnhof. Zum ersten Mal wird hier früh ab Fünf geräumt. Danach habe eine der elf eingeteilten Winterdiensttouren des Bauhofes die Parkplätze und den Busbahnhof mehrmals am Tag auf dem Schirm, sagte Bauhofleiter Sven Ganze. Schlecht geräumt war allerdings zumindest am Montagnachmittag der Parkplatz direkt am Reisecenter. Wegen der vielen Pendler, die ihre Autos am Bahnhof zumeist den ganzen Tag parken, Nachtschichtler auch abends, bevor sie in den Zug steigen, fehlt für einen Räum-Großeinsatz zumindest zu Zeiten, in denen der Winterdienst im Einsatz ist, die nötige Bewegungsfreiheit. Aber man werde das im Auge behalten und entsprechend reagieren, so der Bauhofleiter.

Der Altmarkt und die Großparkplätze sind eine Alternative zum Halten und Parken für alle, die in der Innenstadt derzeit keinen Platz finden, hier aber einkaufen wollen oder zur Arbeit gehen. Clara-Zetikin- und Herrmannstraße sind es notfalls auch für Bahn-Pendler. Viele Anwohner haben sich Alternativen gesucht oder ihre Stellfläche fürs Auto selbst freigeschoben.

