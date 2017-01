Bauhof räumt die Parkplätze frei In Glashütte soll am Straßenrand wieder Platz geschaffen werden.

© Symbolbild: dpa

Der Glashütter Bauhof wird am Sonnabend die Parkplätze an der Hauptstraße, der Dresdner Straße und der Schillerstraße vom Schnee beräumen. Das kündigt Bauhofleiter Veith Hanzsch gegenüber der SZ an. Er hofft, dass die Anwohner darauf eingestellt haben und auf den angrenzenden Flächen keine Autos geparkt haben. „Es ist im Sinne der Bürger“, sagt er.

Bereits am Freitagabend hat der Bauhof mit dem Schneeabfahren aus der Kernstadt begonnen. Tätig war er auf der Schulstraße, dem Markt, der Festwiese und der Emil-Lange-Straße. Auch hier blockierte der aufgetürmte Schnee Parkplätze.

In Dipps begann der Bauhof bereits am Donnerstag mit einer ähnlichen Aktion. Dass Glashütte erst am Freitagabend damit begonnen hat, liegt an der großen Zahl von Pendlern, die von Montag bis Freitag in die Stadt kommen. Am Freitagnachmittag leere sich die Stadt, sodass die Anwohner ihre Autos besser umparken können, erklärt Bauhofchef Veith Hanzsch. (SZ/mb)

