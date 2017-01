Bauhof räumt den Fußweg frei

Der Fußweg entlang der Oberen Straße in Hohnstein ist schon seit Wintereinbruch kaum begehbar. Während der Bereich ab der Engstelle von den Anliegern geräumt wird, ist der Weg oberhalb ein großes Problem. Zum Schluss konnte hier keiner mehr laufen. Daraufhin haben einige Hohnsteiner selbst die Initiative ergriffen und den Weg freigeschaufelt. Doch auch das hielt nicht lange. Nach dem letzten Schneefall war der Weg wieder zu. Und das sorgte wiederum für Diskussionen. „Der Bauhof hat mit der Schneefräse den Weg geräumt“, sagt Bürgermeister Daniel Brade (SPD). Darüber hinaus wurden an Straßenausfahrten größere, die Sicht versperrende Schneeberge entfernt. Auch der Spiegel an der Ausfahrt Rathausstraße ist wieder frei. Das Problem Fußweg Obere Straße besteht allerdings weiter, da hier der Schnee nur von der Straße auf den Fußweg und wieder zurück auf die Straße geschippt werden kann. (SZ/aw)

