Bauhof kämpft gegen Müllsünder Die Mitarbeiter müssen mehrmals pro Woche illegale Ablagerungen beseitigen. Das kostet Zeit und zusätzlich Geld.

Diese blauen Säcke hat ein Spaziergänger an der Kurt-Schwabe-Straße gefunden. Mitarbeiter des Bauhofes haben den illegal entsorgten Müll eingesammelt. © Screenshot Facebook

Diesmal sind es sechs prall gefüllte blaue Säcke, die wahrscheinlich in der Nacht zum Sonntag in der Natur gelandet sind. Ein Spaziergänger hatte den Unrat entdeckt, fotografiert und seinem Ärger im sozialen Netzwerk Facebook Luft gemacht. Er ist nicht der Einzige, dem solcher Umweltfrevel gegen den Strich geht. Das zeigen die Reaktionen auf seinen Eintrag. Mit „Das geht gar nicht“, „Umweltschwein“ und „Sauerei“ bringt die Facebook-Gemeinde ihren Unmut zum Ausdruck.

Mitarbeiter des Bauhofes haben die Säcke am Montagmorgen sofort eingesammelt. „Im Durchschnitt fahren wir zwei- bis dreimal pro Woche zu illegalen Müllstellen“, sagt Bauhofchef Romeo Mroch. Zwei Mitarbeiter und ein Fahrzeug sind dadurch drei bis vier Stunden gebunden, in denen sie eigentlich andere Aufgaben erledigen müssten. Zurzeit ist das vor allem der Grünschnitt.

An die Kurt-Schwabe-Straße, wo diesmal der Müll gelandet ist, wurden die Bauhofleute bisher selten gerufen. Die Schwerpunkte liegen woanders: an der Kirschallee, im Bereich der Ortseingänge, in Richtung Reinsdorf und in dörflichen Gegenden. Einen Grund, weshalb besonders rund um die Ortseingangsschilder viel Unrat abgelegt wird, erkennt Mroch nicht. An einer Stelle konnte der Bauhof den „Mülltouristen“ inzwischen etwas Einhalt gebieten. Es ist eine Ausbuchtung am Straßenrand, an der ganze Lasterladungen abgekippt wurden. Die Straßenmeisterei Rochlitz hat eine Absperrung zur Verfügung gestellt, die von den Waldheimer Bauhofmitarbeitern aufgebaut wurde.

Der Wertstoffhof zurück 1 von 4 weiter Der Waldheimer Wertstoffhof befindet sich An der Schlossmauer neben dem Gelände des Bauhofes. Geöffnet ist mittwochs von 14 bis 18Uhr sowie freitags und sonnabends jeweils von 8 bis 12 Uhr. Kostenfrei werden angenommen Sperrmüll bis drei Kubikmeter, Papier, Pappe und Kartonagen, Elektro- und Eletronikaltgeräte, Kühl- und Gefriergeräte, Altglas, Leichtverpackungen, Schrott, Alttextilien, Kleinbatterien, CDs und DVDs, Korken aus Naturkork und Tonerkartuschen. Eine Gebühr wird erhoben für Grün- und Gartenabfälle sowie Sperrmüll über drei Kubikmeter je Anlieferung.

Romeo Mroch ist unverständlich, weshalb immer wieder Müll in der Natur landet. Denn wenn die Leute die Säcke einmal ins Auto gepackt haben, könnten sie diese auch in den Wertstoffhof bringen. Allerdings könnten viele Leute den Bauhof nicht von dem benachbarten Wertstoffhof unterscheiden, obwohl es diesen inzwischen seit einigen Jahren gibt. „Immer wieder wird uns Müll vor das Tor des Bauhofes gestellt und manchmal auch darüber geworfen, so dass wir das Tor kaum noch aufbekommen“, erklärt Mroch.

Die Bauhofmitarbeiter kämpfen aber noch mit einer anderen Art der illegalen Müllentsorgung. Zu den Aufgaben der Frauen und Männer gehört es, die Papierkörbe in der Stadt und den Ortsteilen zu leeren. Auf dieser Tour nehmen sie außerdem mit, was sie sonst noch am Wegesrand finden, und dort nicht hingehört. Allerdings sind sie auch immer wieder über den Inhalt der Papierkörbe erstaunt. Denn darin liegen oft beutelweise Hausmüll, gebündelte Zeitungen, aber auch Farben.

Der Abtransport des Hausmülls kostet die Stadt monatlich rund 300 Euro zusätzlich. „Für die Zeitungen haben wir auf dem Bauhof einen Container für die Jugendfeuerwehr aufgestellt. Außerdem gibt es so viele Sammelaktionen, mit denen sich Kindertagesstätten und Schulen ein wenig Geld verdienen – dort wäre das Papier sinnvoller ,entsorgt’“, meint Mroch. Gefundene Farben werden auf dem Bauhof gesammelt und kostenfrei beim Wertstoffmobil abgeliefert, das dreimal pro Jahr in Waldheim Station macht. Das kostet die Stadt zwar kein Geld, aber die Bauhofleute wertvolle Zeit.

Oft werfen die Mitarbeiter des Bauhofes oder des Ordnungsamtes einen Blick in die illegal entsorgten Säcke – und manchmal werden sie auch fündig. Briefe mit Anschriften oder sogar Kontoauszüge verraten, wer seinen Müll in der Natur abgeladen hat. Derjenige wird dann zur Kasse gebeten. Unlängst musste ein Mann 150 Euro berappen. Er hatte offensichtlich einen Haushalt aufgelöst und die Überbleibsel in fünf blauen Säcken an einem Straßenrand in Massanei entsorgt. „Dabei handelt es sich um eine Ordnungswidrigkeit. Dafür ist ein Ordnungsgeld in Höhe bis zu 500 Euro möglich“, sagt Ordnungsamtsleiter Bernd Meinel.

