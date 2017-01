Bauhof im Dauerstress Schnee sorgt für Freude, aber auch manchen Ärger. Der war jetzt Thema im Pulsnitzer Stadtrat. Außerdem gibt es ein dickes Lob für den Winterdienst.

Schneeberge türmen sich an den Straßenrändern. © Matthias Schumann

Der Winter mit Eis und Schnee spaltet regelmäßig die Bürgerschaft: Freude und Ärger liegen nah beieinander. In Pulsnitz wogte es jetzt tüchtig hin und her. Das Thema fand jetzt bis in den Stadtrat – unter anderem mit der Empfehlung, Grundstückseigentümer ordentlich zur Kasse zu bitten, wenn sie mit der Räum- und Streupflicht auf Kriegsfuß stehen. Die Stadt sei nicht untätig, war zu erfahren, schicke Briefe raus, telefoniere und reiche auch die Kosten durch, wenn die Stadt Säumigen den Schnee nachräume. Die Stadt stoße freilich auch manchmal an ihre Grenzen. Wenn alle Kapazitäten ausgereizt seien: „Dann können wir nicht mehr einsetzen“, so Bürgermeisterin Barbara Lüke. Bei den Überstunden seien die Winterdienstler der Stadt am Anschlag. Und gesetzliche Vorschriften seien schließlich einzuhalten. Manchmal wären auch Straßen zugeparkt und der Winterdienst komme schlicht nicht durch. Gerade bei Dauerschneefall könne der Winterdienst nicht an allen Straßen gleichzeitig räumen. Falls irgendwo nicht geräumt sei, sei die Stadt auch dankbar für Hinweise. Die gab es dann noch reichlich, auch zu säumigen Anliegern.

Eine Lanze für die Winterdienstler bricht Monika Lenk aus Großröhrsdorf. Sie „möchte dem Winterdienst, welcher jetzt im Dauereinsatz ist, ein herzliches Dankeschön sagen. Es ist wohl an der Zeit dies einmal zu tun, vor allem wegen der Bevölkerungsgruppe, die – sowie eine Straße, ein Gehweg oder ein Kindergarten früh nicht gleich beräumt ist, schimpfen und nörgeln!“ Monika Lenk empfiehlt: „Vielleicht einfach selbst die Schneeschippe in die Hand nehmen, Bewegung an frischer Luft soll gesund sein und wie so schön geschrieben wurde, den Winter genießen!

Vielleicht auch ratsam für die Kindergärten. Kinder warm anziehen, raus an die frische Luft, Schneeschippe in die Hand geben und los geht’s. Sie werden sehen, die Kinder haben ihre Freude und ihren Spaß daran und der Kindergarten wurde vom Schnee beräumt. In diesem Sinne nochmals ein großes Dankeschön an den Winterdienst!“ (SZ/ha)

