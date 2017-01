Bauhof fräst Wege frei In Neustadt häuft sich der Schnee an Straßenrändern. Noch muss keine schwere Technik ran.

Mit Schneefräsen werden Fußwege geräumt. © dpa

Wegen des anhaltenden Schneefalls mussten die Mitarbeiter des Neustädter Bauhofes bereits erste Wege in der Innenstadt frei fräsen. Noch halten sich die Schneemassen allerdings in Grenzen, teilt Bauhofleiter Jörk Wolf mit. In den vergangenen Jahren musste der Bauhof einen Teil des Schnees aus der Stadt sogar herausfahren. Sonst hätten einige Straßen ganz gesperrt werden müssen, weil es kein Durchkommen mehr gegeben hätte. So akut ist es laut Wolf bislang noch nicht. „Wir warten bis Montag ab, was an Schnee noch fällt. Dann werden wir eine Entscheidung dazu treffen“, kündigt er an. (SZ/kat)

