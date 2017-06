Bauhof flickt Straßen Anfang Juli werden einige Straßen einer Oberflächenbehandlung unterzogen. Dabei werden Emulsion und Splitt aufgebracht.

Am 3. und 4. Juli werden einige Straßen einer Oberflächenbehandlung unterzogen. Dabei werden Emulsion und Splitt aufgebracht. Am 3. Juli sind folgende Abschnitte unter halbseitiger Sperrung dran: Großenhainer Straße in Zschauitz im Abschnitt S81 bis Dorfstraße, Schlosswiesenstraße im Abschnitt Rostiger Weg bis Weßnitzer Straße und Kleinraschützer Straße im Abschnitt Skassaer Straße bis Röderbrücke.

Am 4. Juli wird auf folgenden Abschnitten unter halbseitiger Sperrung die Oberflächenbehandlung durchgeführt: Dr.-Külz-Straße von B 98 bis Heizwerk, Alte Dorfstraße in Kleinthiemig vom Gartengässchen bis zur Kreisstraße sowie Skäßchener Straße in Strauch von der Hirschfelder Straße bis Ortsausgang

Es ist erforderlich, gegebenenfalls vorhandene Parkflächen oder Streckenabschnitte für den Verkehr zu sperren. Die Sperrungen werden rechtzeitig durch eine entsprechende Beschilderung ausgewiesen. Alle Anlieger der betreffenden Bereiche werden um Berücksichtigung der Sperrungen und um Verständnis gebeten. (SZ)

