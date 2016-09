Bauhof-Debatte wieder verschoben Kritik: Zu hohes Gras an Straßenrändern und auf Spielplätzen, zu viel Unkraut in den Rabatten.

Seit dem Frühjahr sind Diskussionen über die Arbeit des Bauhofes im Gange. Diese wurde unter anderem von den Stadträtinnen Gaby Zemmrich (SPD) und Kathrin Schneider (CDU) immer wieder kritisiert: zu hohes Gras an Straßenrändern und auf Spielplätzen, zu viel Unkraut in den Rabatten, zu volle Papierkörbe, um nur einiges zu nennen. Unter anderem wurden eine straffere Führung der 14 Mitarbeiter und eventuelle Strukturänderungen zur Debatte gestellt, auch von zusätzlichem Personal war bereits die Rede.

Darüber sollte bereits in einer Sitzung des Technischen Ausschusses vor der Sommerpause gesprochen werden – und zwar sollte Bauhofleiter Romeo Mroch zu Wort kommen. Dieses Thema wurde ebenso von der Tagesordnung gestrichen wie bei der gestrigen Ausschusssitzung. Bürgermeister Steffen Ernst begründete dies mit dem Urlaub von Michael Wittig. In das Ressort des Leiters der Ordnungs- und Bauverwaltung fällt der Bauhof. Ernst sagte am Donnerstag, dass das Thema nun voraussichtlich erst im November im Ausschuss mit dem Bauhofchef diskutiert werde. (DA/eg/fk)

