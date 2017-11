Bauhof beräumt 70 Kilometer Straße Die Stadt sieht sich für den Winter gerüstet. Derzeit hat sie aber andere Baustellen.

Andreas Nacke zeigt das Salzsilo auf dem Gelände des Bauhofes in Waldheim. © Dietmar Thomas

Zumindest sechs der acht Fahrzeuge des Waldheimer Bauhofes sind für die bevorstehenden Wintermonate gerüstet. „Zwei Autos sind noch in der Werkstatt, werden aber demnächst fertig“, sagte Bauamtsleiter Michael Wittig. Zum Tag der Winterbereitschaft am Donnerstag waren die Fahrzeuge in Reih und Glied aufgestellt worden. „Wir sind vorbereitet, hoffentlich klappt dann auch alles“, sagte Wittig mit einem Augenzwinkern.

Etwa 70 Kilometer Straßennetz hat der Bauhof zu beräumen. Wenn es geschneit hat, kommen nicht nur die Fahrzeuge zum Einsatz, sondern auch die Mitarbeiter müssen Hand anlegen. „Das ist zum Beispiel an Bushaltestellen, Fußgängerinseln oder Treppenaufgängen der Fall“, erläuter Michael Wittig. Auch die Schulbusstrecken und der Feuerwehrplatz müssen im Fall des Falles von Schnee beräumt werden.

Für die Freihaltung der Straßen kommt auch Streusalz zum Einsatz. „Etwa 200 Tonnen verbrauchen wir durchschnittlich jedes Jahr“, so Wittig. Befüllt werden die Streufahrzeuge aus zwei großen Silobehältern, die auf dem Gelände des Bauhofes nicht zu übersehen sind. Es komme vor, dass das Streugut auch mal fest wird. „Das ist zum Beispiel bei großen Temperaturschwankungen der Fall und lässt sich nicht immer ausschließen“, so Wittig. Bisher habe man das Salz aber immer aus den Behältern herausbekommen. Der Bauamtsleiter findet diese Art der Lagerung vorteilhafter, als die Aufbewahrung des Salzes in einer Halle.

Die Frauen und Männer des Bauhofes haben jahrelange Erfahrung und wissen genau, wo und bei welchen Temperaturen sie Salz, Splitt oder ein Gemisch aus beidem einsetzen. Im ländlichen Raum wird der Winterdienst durch ein Fahrzeug der Knobelsdorfer Agrarprodukt GmbH unterstützt.

Derzeit ist aber von einem Wintereinbruch weit und breit nichts zu sehen. Dennoch gibt es genügend zu tun. So mussten in den Tagen nach dem Sturm die Schäden beseitigt werden (DA berichtete), auch wenn die nicht ganz so gravierend wie in anderen Orten der Region waren.

Ein Einsatz ungewöhnlicher Art stand am Mittwoch an. Vor dem Grundstück an der Hauptstraße 86 wurde ein Gullydeckel gestohlen und das Loch mit Steinen verfüllt. „Wir haben eine Warnbake aufgestellt“, sagte Bauhofmitarbeiter Andreas Nacke. Die muss stehenbleiben, bis Ersatz für den gestohlenen Deckel beschafft worden ist.

zur Startseite