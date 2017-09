Bauhof bekommt neues Fahrzeug Der Unimog soll in Kürze lieferbar sein. Was mit dem alten Gefährt passiert, ist noch offen.

© Symbolfoto

Über die Anschaffung eines Fahrzeuges für den Bauhof Leisnig gab es viele Gespräche und Meinungsverschiedenheiten. Im Stadtrat wurde darüber mehrmals debattiert. Gemeinsam mit dem Bauhof sei ein Leistungsverzeichnis erstellt worden, welches 20 Seiten umfasst, sagte Bauamtsleiter Thomas Schröder. Ein wichtiger Punkt sei zum Beispiel, dass das Lenkrad von der linken auf die rechte Seite umgesteckt werden kann. Der Unimog soll mit Kommunaltechnik ausgestattet werden. 220 000 Euro stehen für die Anschaffung eines solchen Fahrzeuges zur Verfügung. Zwei Bieter haben ein Angebot abgegeben. Einer bot ein Neufahrzeug an, das aber mit Zusatzgeräten mehr als 238 000 Euro gekostet hätte.

Beim zweiten Unimog handelt es sich um ein Gebrauchtfahrzeug. „Es ist ein Vorführfahrzeug des Herstellers und im November 2014 zugelassen“, so Thomas Schröder. Das Fahrzeug befinde sich in einem sehr guten Zustand. Der Unimog vom Typ U 423 und die Zusatzgeräte kosten insgesamt 195 160 Euro. Anbieter ist die Firma Teichert GmbH Ostrau. „Das Fahrzeug wäre kurzfristig lieferbar“, so Schröder. Die Stadträte stimmten dem Kauf des gebrauchten Unimog zu. CDU-Stadtrat Matthias Voigtländer betonte: „Es ist wichtig, dass die Bauhofmitarbeiter mit dem Fahrzeug zurechtkommen.“ Den Vorschlag der Stadtverwaltung, das bisher genutzte Fahrzeug stillzulegen und eventuell zu verkaufen, stieß bei einigen Stadträten nicht auf Zustimmung. Sie sprachen sich dafür aus, das alte Fahrzeug zu behalten.

