Bauhof bekommt neues Fahrzeug Es wird in einen Minitransporter investiert werden. Das ist ein Novum für die Stadt.

Glashütte. Der Glashütter Stadtrat hat sich darauf verständigt, dem Bauhof neue Technik zu kaufen. Angeschafft werden soll ein Minitransporter der österreichischen Firma Lindner. Dieser soll einen Multicar ablösen, der in die Jahre gekommen ist und hohe Reparaturkosten verursacht. Diese seien fünfstellig, sagte Bürgermeister Markus Dreßler (CDU) in der jüngsten Ratssitzung. Deshalb will die Stadt dieses Fahrzeug meistbietend von einem Versteigerungsbüro auf den Markt bringen lassen.

Mit dem Kauf des Fahrzeugs geht die Stadt neue Wege. Denn bisher hat sie von der Firma noch kein Fahrzeug im Bestand. Auch die Bauhofleitung hat dafür plädiert, diesen Geräteträger anzuschaffen, berichtete Dreßler. Das neue Fahrzeug könne alle Aufgaben erfüllen wie das bisherige. Im Gegensatz zu jenem sei es mit einem „fein abgestuften Getriebe ausgestattet“, welches langsamere Fahrgeschwindigkeiten erlaube. „Alle bisher zum Fahrzeug beschafften Anbaugeräte können weiter genutzt werden“, sagte Dreßler. Vom Stadtrat erhielt er das Mandat, den Zuschlag nach dem Eingang der Angebote zu erteilen. So soll Zeit gespart werden. (SZ/mb)

