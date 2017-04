Bauhof bekommt neue Technik Ein Rasentraktor, eine Kettensäge und ein Freischneider werden für Grünpflegearbeiten angeschafft.

© René Plaul

Der Sommer kann kommen. Der Bauhof der Gemeinde Oßling ist fürs Rasenmähen und andere Grünpflegearbeiten wieder gerüstet. Denn die Bauhof-Mitarbeiter bekommen neue Technik – einen neuen Aufsitzmäher, eine Motorkettensäge und einen Freischneider. Das hat der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung einstimmig beschlossen.

Bürgermeister Siegfried Gersdorf informierte die Räte, dass bereits im vergangenen Jahr verschlissene Technik ausgesondert werden musste, weil Reparaturen unwirtschaftlich gewesen wären. Damit der Bauhof seine Aufgaben weiterhin in vollem Umfang nachkommen kann, seien die Neuanschaffungen nötig. Die Gemeindeverwaltung hatte dafür von vier regionalen Unternehmen Angebote eingeholt und aus denen das Wirtschaftlichste ausgewählt.

Johannes Nitzsche (Bündnis Arbeit, Familie, Vaterland) wollte wissen, ob die Mittel für die Neuanschaffung im 2017er Gemeinde-Etat zu finden sind. Da die Ausgaben bereits 2016 absehbar waren, sind sie im Entwurf des Haushalts 2017 eingestellt, erklärte der Bürgermeister. Außerdem regte Johannes Nitzsche an, ergebnisoffen zu prüfen, ob nicht - um den Haushalt zu entlasten - einzelne Leistungen des Bauhofes an externe Dienstleister vergeben werden können.

Diese Überlegung habe die Verwaltung schon im Rahmen der Haushaltskonsolidierung in Betracht gezogen, so Siegfried Gersdorf, allerdings würde die Vergabe der Leistungen an externe Unternehmen dazu führen, dass Personal des Bauhofes frei wird. Über eine Vergabe derartiger Leistungen wäre deshalb erst nach Ausscheiden von Mitarbeitern des Bauhofes zu entscheiden. Thomas Perjak (WV Elstergrund) wollte wissen, ob man das Altgerät kostenlos entsorgen oder noch besser an einen Bastler verkaufen könne. Die Instandsetzung sei mit sehr hohem Aufwand verbunden, erklärte der Bürgermeister. Er hat das Gerät der Lieferfirma zur Verwertung angeboten.

zur Startseite