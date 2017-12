Bauhof beim Winterdienst personell an der Grenze Der Winterdienstplan in Hohnstein steht. Salz und Splitt sind eingelagert. Platz für Sonderwünsche ist nicht.

Nicht nur die Technik muss in Hohnstein durchhalten. © dpa

Hohnstein. Die sechs Mitarbeiter des Hohnsteiner Bauhofes sind für ihren Einsatz im Stadtgebiet und in den Ortsteilen gerüstet. Jeder hat seinen Plan in der Hand und die passende Technik dazu. Vor allem aber müssen die Männer gesund bleiben. Denn eine Vertretung gibt es für sie nicht. Der Plan ist eng gestrickt. „Bei einem kurzzeitigen Ausfall muss ein anderer Mitarbeiter den Ortsteil mit übernehmen“, sagt Bürgermeister Daniel Brade. Bei längerem Ausfall müsste man kurzfristig jemanden einstellen oder die Arbeiten an einen Dienstleister vergeben. Für Sonderwünsche wie die von Aussicht-Hotelier Hendrik Lehmann Am Bergborn ist keine Luft. Das machte der Bürgermeister deutlich. Der Gastwirt und Stadtrat hatte gehofft, dass die bergige Straße gesplittet werde, da Autos auf Schneematsch rutschen. Das allerdings würde bedeuten, dass die Fahrer das Salz komplett ausleeren, den Behälter gründlich reinigen und dann mit Splitt auffüllen müssten. „Ich bin gegen Einzellösungen oder wir schaffen zusätzliche Kapazitäten, also mehr Fahrer und mehr Fahrzeuge“, sagt der Bürgermeister. Darüber hinaus stehe am Bergborn ein Splittbehälter. Der städtische Bauhof hat insgesamt 83 Tonnen Salz und zwei Tonnen Splitt eingelagert. Etwa die Menge wie in der letzten Wintersaison. Zusätzlich wurden alle Streugutbehälter gefüllt und Schneefangzäune aufgestellt. Per Vereinbarung wurde geregelt, dass Hohnstein auf der Gemeindeverbindungsstraße Kohlmühle-Porschdorf für Bad Schandau und Rathmannsdorf übernimmt. Die Altendorfer Straße von der Kreuzung Rathmannsdorf/Altendorf bis nach Kohlmühle wird von der Stadt Sebnitz gefahren. Für den Winterdienst im Ortsteil Waitzdorf hat die Stadt einen privaten Dienstleistungsbetrieb unter Vertrag genommen. Die Kreisstraße und Staatsstraßen inklusive der Ortschaften werden durch die Straßenmeisterei Langburkersdorf geräumt und gestreut. Der Landkreis vergibt die Dienstleistungen zum Teil an private Unternehmen. Festgelegt wurde, dass wie in der letzten Winterperiode keine Dienstleistungen mehr auf privaten Grundstücken erfolgen.

