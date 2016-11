Bauherrenpreis für eine neue Fabrik Am Freitagabend sind nach drei Jahren wieder Leistungen für besondere Bauten und Gärten ausgezeichnet worden.

Ausgezeichnet: Das Gebäudeensemble der LTB Leitungsbau GmbH an der Friedrich-List-Straße 27 bekam einen Bauherrenpreis zugesprochen. © Arvid Müller

Ungewöhnlich, aber gerechtfertigt – der Radebeuler Bauherrenpreis in der Kategorie Neues Bauen wurde in diesem Jahr auch an einen Fabrikbau im Gewerbegebiet Naundorf vergeben. Die Ehrung bekam das Gebäudeensemble der LTB Leitungsbau GmbH an der Friedrich-List-Straße 27 zugesprochen, welches zwischen 2013 und 2015 errichtet wurde.

Seit 1997 vergeben der hiesige Verein für Denkmalpflege und neues Bauen gemeinsam mit der Stadt den besonderen Preis für gelungene und sich gut in das Bild der Gartenstadt einfügende Gebäude sowie für Garten- und Freiflächengestaltung.

In der Kategorie Neues Bauen wurde ebenfalls der Bauherr eines Wohnhauses an der Thomas-Mann-Straße 17 im Westen Radebeuls geehrt. Den Preis für vorbildliches Bauen in der Kategorie Denkmalpflege und Sanierung bekamen die Eigentümer des Gebäudes am Augustusweg 44 in der Oberlößnitz. Für Garten- und Freiflächengestaltung wurde der Robert-Werner-Platz im Osten Radebeuls ausgezeichnet. Bauherr ist hier die Stadt Radebeul selbst.

Die Entscheidung, wer den Preis zugesprochen bekommt, trifft eine Jury, die mit Experten und Stadträten besetzt ist. Außerdem können die Radebeuler Bürger selbst noch drei Bauherrenpreise in den genannten Kategorien vergeben. Vom 22. bis 27. Oktober war deshalb die Ausstellung der 20 Bewerber für den Preis in der Sparkasse Meißen in Radebeul-Ost zu sehen. Ab dem 29. Oktober bis zum gestrigen Freitagabend, 19 Uhr, konnten die Bauten in der Sparkassenfiliale an der Bahnhofstraße in West angeschaut und eine Stimme abgegeben werden. Nach Redaktionsschluss wurde ausgezählt und auch die Publikumspreise vergeben.

Die jeweiligen Preisträger bekommen eine Urkunde und eine Plakette aus Emaille, die sie an ihrem Haus gut sichtbar befestigen können. Einen Geldpreis gibt es nicht. Seit 2013 wird der Bauherrenpreis aller drei Jahre vergeben. Vorher geschah das im Jahresrhythmus.

