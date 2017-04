Bauherr sucht Fotos von Villa Goethestraße Die Genehmigung für die Dachsanierung liegt vor. Der Eigentümer will nicht nur dort möglichst wieder so herstellen wie es im Original aussehen hat.

Die Villa an der Goethestraße 5 in Görlitz ist derzeit eingerüstet. © Pawel Sosnowski/80studio.net

Der Beginn der Dachsanierung in der bereits komplett eingerüsteten früheren Hochschul-Villa Goethestraße 5 steht unmittelbar bevor. Darüber informiert Helmut Bolzek als Vertreter von Eigentümer Rafal Kordeusz: „Wir haben die Genehmigung für die Dachsanierung, jetzt fehlt nur noch die Erlaubnis zum Aufstellen eines großen Krans.“ Wenn auch das geklärt ist, soll es noch in dieser Woche losgehen. Das Dach wird, genau wie in der historischen Form, erneut mit Schiefer eingedeckt.

Auch sonst möchte Kordeusz gern möglichst vieles wieder so herstellen, wie es im Original ausgesehen hat. Das prachtvolle Hauptgebäude stammt von 1896/97. Allerdings ist das schwierig, denn manches ist kaputt oder verschwunden. „Und wir haben leider nicht allzu viele Skizzen oder Archivbilder von der Villa“, bedauert Bolzek. Auch im Bauamt sei nicht genug Material zu finden gewesen. Deshalb wendet sich Bolzek jetzt an die Leser der SZ: „Wer Skizzen oder Bilder aus vergangenen Zeiten hat, kann sich gern bei mir melden.“ (SZ/ik)

Kontakt unter 015156588713 oder per E-Mail: ihbolzek@t-online.de

