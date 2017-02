Baugrundstück wird verkauft

Im Wohngebiet „Am Berg“ in Rugiswalde gibt es nur noch vier freie Bauparzellen. In der nächsten Stadtratssitzung am Mittwochabend soll eines dieser Grundstücke verkauft werden. Zwei Sebnitzer interessieren sich für die rund 666 Quadratmeter große Fläche. Stimmt der Rat dem Kaufantrag zu, wird das Grundstück für knapp 20 000 Euro veräußert. Der Quadratmeterpreis liegt bei aktuell 30 Euro. Anfragen für weitere Grundstücke im Wohngebiet „Am Berg“ in Rugiswalde liegen laut Stadtverwaltung aktuell nicht vor. (SZ/kat)

Stadtratssitzung am 22. Februar, 18.30 Uhr, im Götzinger Saal in der Neustadthalle.

