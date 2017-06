Baugrundstücke dürfen jetzt kleiner werden Für die letzten noch unbebauten Flächen im Wohngebiet „Am Heiderand“ hat der Stadtrat nun eine Änderung genehmigt.

Ab Juli soll im Wohngebiet neu gebaut werden – und die Grundstücke dürfen dazu auch kleiner werden. Der Stadtrat sagte „Ja“. © Thorsten Eckert

Die Bauleute können nun doch kommen. Ab Sommer soll im Wohngebiet „Am Heiderand“ in Großerkmannsdorf im Bereich der Straße „Zum Forsthaus“ ein Wohnhaus entstehen. Doch diese Pläne wackelten gewaltig, weil das Landratsamt als zuständige Baubehörde hier zum einen eine „städtebauliche Unordnung“, zum anderen einen Verstoß gegen den Bebauungsplan für das Wohngebiet sah. Hintergrund: Einige Grundstücke sollen hier geteilt und damit kleiner werden, als ursprünglich geplant, zudem sollen sie durch eine kleine Straße erschlossen werden. Das war so bisher nicht vorgesehen. Da aber auch der Großerkmannsdorfer Ortschaftsrat kein Problem damit hat, segnete nun der Radeberger Stadtrat in seiner jüngsten Sitzung eine entsprechende Änderung des Bebauungsplans für das Wohngebiet ab. Damit ist das Problem vom Tisch und es darf nun das erste, der in diesem Bereich geplanten, Häuser gebaut werden. (SZ/JF)

zur Startseite