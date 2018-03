Baugrube reicht später elf Meter in die Tiefe An der Eisenbahn- und Muldenbrücke der Bergstraße müssen Kraftfahrer mehr Zeit einplanen. Bis Mai wird saniert.

Die Brücke am Ende der Bergstraße wird in den nächsten Monaten für rund 350 000 Euro instand gesetzt. Die Kosten trägt das Land. © André Braun

Leisnig. Wer aus Fischendorf auf Leisnig zufährt, der erschrickt möglicherweise. Am Ende der Brücke ist über nahezu die gesamte Fahrbahn eine Baustelle eingerichtet. Ein Sperrschild ist zu sehen, aber auch eine Ampel. Kraftfahrer müssen also nicht umkehren, sondern nur ein paar Minuten Wartezeit einplanen. Bis 31. Mai ist die halbseitige Sperrung beim Landkreis beantragt und von der Behörde genehmigt.

Außer den Ampelanlagen stehen jetzt noch Baucontainer am Brückeneingang unterhalb der Bergstraße. „Dieses Bauwerk wird in unserem Auftrag instand gesetzt“, teilt Isabel Siebert, Sprecherin des Landesamtes für Straßenbau und Verkehr (Lasuv), auf Anfrage mit. Nach ihren Worten umfasst das Sanierungspaket das Trockenlegen des südlichen, hinteren Widerlagers und die Wiederherstellung der Rückwandentwässerung. Es müssten Schachtbauwerke erneuert und die Kappe im Einmündungsbereich saniert werden. Die Baugrubensohle liege in elf Metern Tiefe und müsse dann durch einen zweistufigen Verbau gesichert werden.

Die Kosten für das Instandsetzen des Brückenbauwerkes, das über die Eisenbahnlinie und kurz darauf über die Mulde führt, betragen nach Angaben des Lasuv 350 000 Euro und werden vom Freistaat Sachsen bezahlt.

In die Bückensanierung möchte sich die Kommune „einklinken“. Sie muss die Anschlüsse für die Straßenbeleuchtung und auch die Anlage an sich erneuern. Im Moment gibt es auf der Muldenbrücke gar keine Straßenlaternen mehr. Die im Alleingang wieder aufzubauen, wäre technisch schwer bis unmöglich und sehr kostenaufwendig gewesen, erklärte Bauamtsleiter Schröder mehrfach, als es in Sitzungen von Stadtrat und Technischem Ausschuss um die kaputte Beleuchtung ging. (DA/sig)

zur Startseite