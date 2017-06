Baugewerkschaft warnt vor UV-Strahlung Arbeit im Freien ist nicht ungefährlich. Bauarbeiter sollten jede halbe Stunde etwas Wichtiges tun.

Bauarbeiter und andere Menschen, die viel im Freien arbeiten, sind im Sommer der Sonne besonders ausgesetzt. Die Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt (IG BAU) warnt, die UV-Strahlen und damit verbundene Risiken zu unterschätzen. Um das Sonnenbrand- und Hautkrebsrisiko zu verringern, seien Sonnenmilch und Kopfbedeckung bei der Arbeit jetzt notwendig. Auch Pausen im Schatten helfen.

Die IG BAU erinnert in einer Mitteilung außerdem an das Arbeitsschutzgesetz, das Arbeitgeber einhalten müssen. Demnach müssen sie geeignete Maßnahmen ergreifen, die vor Risiken wie Hitze und Sonneneinstrahlung schützen. So sollten auch die rund 3 700 Bauarbeiter im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge halbstündlich ein Wasserglas trinken, um dem Körper die ausgeschwitzte Flüssigkeit wieder zuzuführen. Das Risiko von Kopfschmerzen, Übelkeit, Hitzeschlägen und Unfällen könnte dadurch verringert werden. (SZ)

