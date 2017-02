Baugenehmigung in der Warteschleife An der Dresdner Straße in Neustadt plant ein Investor einen neuen Einkaufsmarkt. Dafür fehlt aber noch das Wichtigste.

Ohne Genehmigung vom Landratsamt, wird in Neustadt nicht gebaut. © dpa

Bekommt Neustadt ein neues Einkaufszentrum an der Dresdner Straße oder nicht? Die Verantwortung dafür liegt immer noch beim Landratsamt in Pirna. Die Behörde hat den geänderten Flächennutzungsplan für das Areal an der ehemaligen Kläranlage vorliegen. Genehmigt wurde der Plan aber noch nicht. Darüber wurde in der letzten Stadtratssitzung in Neustadt informiert. Der Stadtrat hatte den Flächennutzungsplan bereits im vergangenen Jahr geändert. Das Grundstück an der Dresdner Straße, gegenüber der Spitzweg Apotheke, war bisher als Grünfläche im Flächennutzungsplan vermerkt. Das Gebiet soll jedoch als „Sondergebiet Handel“ eingetragen werden. Das ist die Voraussetzung dafür, dass auf dem Grundstück überhaupt ein neuer Supermarkt gebaut werden kann.

Genehmigt das Landratsamt als höhere Instanz diese Änderungen, kann ein Bebauungsplan erstellt werden. Er muss öffentlich ausgelegt und anschließend wieder im Neustädter Stadtrat bestätigt werden. Laut ersten Plänen des Investors sollen ein Lebensmittelmarkt und ein Fachmarkt zu dem Einkaufskomplex gehören. Bei dem zweiten Geschäft soll es sich um eine Drogerie handeln.

zur Startseite