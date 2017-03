Baugenehmigung für den Hirsch ist da Die Bauarbeiten am Braunen Hirsch in Bernstadt haben pausiert, weil einige Vorhaben zu viel Lärm gemacht hätten. Die sind jetzt erst mal gestrichen.

Symbolbild: Gaststättenbaustelle Brauner Hirsch in Bernstadt © Rafael Sampedro

Bernstadt. Am Braunen Hirsch in Bernstadt kann weitergearbeitet werden. Die Bauaufsicht des Görlitzer Landratsamtes hat die Genehmigung für das Projekt gegeben. „Wir sind jetzt in der Fachplanung“, erklärt Stefan Gläsel, zuständiger Planer für den Umbau des Gebäudes. Dabei geht es zum Beispiel um die Erstelllung der Planungen für die Elektro-, Klima oder auch Sanitäranlagen.

Der seit Jahrzehnten leer stehende Braune Hirsch auf dem Bernstädter Markt soll zu einem Gasthof mit Hotel umgebaut werden. Schwierigkeiten gab es wegen der Befürchtung des Landratsamtes, einige Elemente wie der geplante Tanzsaal, der Außenbereich und das Schwimmbad könnten zu einer zu großen Lärmbelastung für die Anwohner führen.

„Wir wollen loslegen, deshalb haben wir diese drei Elemente jetzt aus dem Antrag herausgenommen“, erklärt Stefan Gläsel. Ob der Tanzsaal, Schwimmbad und Außenbereich vielleicht doch noch eine Zukunft haben, hängt an dem neuen Bebauungsplan für das Stadtkerngebiet, der derzeit erstellt wird. (SZ)

