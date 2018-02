Baugenehmigung am Palaisplatz Am Altbau könnte es losgehen, doch vorher müssen alle Wohnungen verkauft sein.

Mit der Sanierung der ehemaligen Brandversicherungsanstalt soll es am Palaisplatz losgehen, kurz darauf will die CG-Gruppe auch drei Neubauten an der Theresienstraße errichten. Großes Lob hat der Projektentwickler für den Siegerentwurf zu den neuen „Königshöfen“ bekommen, wie das komplette Ensemble künftig heißen soll. Das Berliner Ateliers ST hat darin bei den Neubauten Elemente des Barocks aufgenommen und ins Zeitgemäße übersetzt. Derzeit werden die Pläne weiter verfeinert, wie Bert Wilde, der Dresdner Niederlassungsleiter der CG-Gruppe sagt. Eine Baugenehmigung liegt aber bereits für die Brandversicherungsanstalt vor. Darin sollen 51 Wohnungen entstehen. CG-Chef Christoph Gröner rechnet damit, dass bis Jahresende alle verkauft sind und der Bau danach beginnen kann.

Wann es mit den drei Neubauten losgeht, mit denen die große Lücke bis zum Wallgässchen geschlossen werden soll, sei jetzt noch nicht zu sagen. „Möglichst schnell“, so Wilde. Darin sollen 201 Wohnungen entstehen, diese Zahl kann sich aber in Detailplanung noch einmal verändern. Die CG-Gruppe will 85 Millionen Euro in der Neustadt investieren.

