Baugebiet wird gut nachgefragt

Im Wohngebiet „Am Berg“ in Rugiswalde machen sich bald neue Häuslebauer breit. In der letzten Stadtratssitzung wurde eine freie Parzelle an zwei Interessenten aus Sebnitz verkauft. Insgesamt 666 Quadratmeter haben sie für knapp 20 000 Euro erworben. Damit sind nun noch drei Grundstücke in diesem Wohnbaugebiet frei. Laut Neustadts Bürgermeister Peter Mühle (NfN) gäbe es bereits einen weiteren Interessenten, der sich dort in einem eigenen Haus niederlassen will. (SZ/kat)

