Baugebiet wird erschlossen

Die Häuserzeile am Rammenauer Sportplatz soll für die neuen Eigenheime verlängert werden. © Steffen Unger

Im April beginnt die Erschließung des neuen kleinen Wohngebietes am Burkauer Weg in Rammenau. Das sagte Bürgermeisterin Hiltrud Snelinski auf Anfrage der SZ. Die Gemeinde selbst wird dafür die Kosten über rund 107 000 Euro tragen.

Sechs zusätzliche Grundstücke werden für Häuslebauer zur Verfügung stehen. Sie schließen sich an die Bebauung am Burkauer Weg an und grenzen an die Eigenheime, die es bereits an der Kurzecke gibt. Auf einer Gesamtfläche von rund 3 500 Quadratmeter können die einzelnen Parzellen voraussichtlich zwischen 470 und 580 Quadratmeter groß sein, so Rammenaus Bürgermeisterin Hiltrud Snelinski. Sie schätzt, dass der Preis für das Bauland bei etwa 45 Euro pro Quadratmeter liegen werde, es sei abhängig davon, wie hoch die Erschließungskosten schließlich seien.

Das Bauland hatte die Gemeinde von einer Erbengemeinschaft erworben. Die Parzellen sind die letzten, die Rammenau Häuslebauern anbieten kann. Es gebe bereits Interessenten, so Snelinski. (cm)

