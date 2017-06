Baugebiet unterm Hammer Das 11 800 Quadratmeter große Grundstück in Klingenberg wird zwangsversteigert.

In den 90er-Jahren war die Fläche als Baugebiet mit 14 Parzellen vorgesehen.

Ursprünglich war es in den 1990er-Jahren als Baugebiet mit 14 Parzellen vorgesehen, plus öffentlicher Flächen. Heute ist das rund 11 800 Quadratmeter große Grundstück ein Biotop. Die Fläche hinter dem Penny-Markt in Klingenberg wird am 14. Juni, 9 Uhr, vor dem Amtsgericht in Dresden zwangsversteigert. Geboten werden kann für Flurstücke in unterschiedlicher Größe, die schon ab 60 Euro zu haben sind.

Das unbebaute Grundstück, das zwischen Siedlungsweg und der Straße des Friedens liegt, ist überwiegend von Einfamilienhäusern umgeben. Wie aus dem Gutachten des Sachverständigenbüros Palmer hervorgeht, ist die Fläche mittlerweile verwilderte und hat sich zum Biotop mit Wald entwickelt. Ursprünglich sei dort ein Baugebiet geplant worden, das von nördlicher in südliche Richtung leicht abfällt. Bau- und Altlasten seien keine vorhanden.

Bei den insgesamt 18 Grundstücken, die zwangsversteigert werden, handele es sich überwiegend um einzelne Bauplätze, außerdem sei die Fläche direkt am Supermarkt für die innere Erschließung des Baugebiets vorgesehen gewesen – dort hätte etwa eine Straße gebaut werden können. Auch eine öffentliche Grünfläche, zum Beispiel für einen Kinderspielplatz, war laut Gutachten geplant, direkt angrenzend an den Parkplatz.

Doch wer nun denkt, er würde eines der Grundstücke kaufen und sich sein Häuschen darauf bauen, der liegt falsch. Denn nicht alle Grundstücke sind erschlossen. Das heißt, die einzelnen Parzellen sind etwa in unterschiedlichem Umfang an Ver- und Entsorgungsleitungen angeschlossen wie Trinkwasser, Strom, Gas und Abwasser. Zwei Grundstücke – die Erschließungsfläche und der Kinderspielplatz – sind als Verkehrsfläche öffentlich gewidmet und gemäß rechtskräftigem Bebauungsplan nicht dafür vorgesehen, dass darauf ein Wohnhaus errichtet wird.

Außer den Parzellen, die direkt am Siedlungsweg liegen, sind die Grundstücke laut Gutachten sumpfig. „Im Hinblick auf eine beabsichtigte Bebauung des Baugebietes ist mit erhöhten Baukosten zu rechnen; Teile des Baugebietes müssten voraussichtlich trockengelegt werden.“ Da das Biotop vermutlich artenrechtlich geschützt sei, würden hierfür wohl entsprechende Ausgleichsmaßnahmen anfallen, wenn der neue Besitzer das Gebiet im Zuge einer neuen Bebauung trockenlegen wollen würde. Aus rein wirtschaftlichen Erwägungen seien die Grundstücke an der Straße des Friedens und in der Mitte des Gebiets nicht nutzbar. Aus diesem Grund liegt der Preis bei 13 Cent pro Quadratmeter, kommt das Gutachten zu dem Schluss. Die Grundstücke am Siedlungsweg – eine Fläche von 2 700 Quadratmetern – sind deshalb auch teurer.

Die Gemeinde Klingenberg selbst hat kein Interesse an dem Gebiet. „Problem ist, dass der Bebauungsplan mit der Flurstücksaufteilung nicht mehr übereinstimmt und somit die baurechtlichen Voraussetzungen zunächst neu geschaffen werden müssten. Das heißt, einfach die Parzellen zur Bebauung zu nutzen, ist zurzeit nicht beziehungsweise nur sehr eingeschränkt möglich“, so Bürgermeister Torsten Schreckenbach (Bürger für Klingenberg). Der Bebauungsplan stammt noch aus dem Jahr 1994. „Damals hat das ein privater Investor erworben“, erinnert sich Kerstin Winkler, damalige Bürgermeisterin in der Gemeinde. Tatsächlich wurde auch gebaut: Der Penny-Markt entstand und ein paar Wohnhäuser.

Die Parzellen entlang des Siedlungsweges sollten dann als Nächstes bebaut werden, da die Erschließung von dort aus am günstigsten war. Mit dem eingenommenen Geld wollte der Investor das restliche Baugebiet erschließen. „Der Investor bekam irgendwelche Probleme.“ Was genau los war, habe die Gemeinde nie erfahren.

