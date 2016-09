Baugebiet füllt sich Die Grundstücke am Wasserturm sind fast alle verkauft. Die Stadt will deshalb nun weitere Bauflächen erschließen.

Immer mehr Leute wollen in Königsbrück bauen. © dpa

Die Nachfrage reißt nicht ab. Im Gegenteil. 14 Grundstücke hat die Stadt Königsbrück im Baugebiet am Wasserturm in den vergangenen drei Jahren an Bauherren verkauft. Fünf weitere Bauflächen sind reserviert, zwei davon verbindlich. Die Stadt Königsbrück hat damit theoretisch nur noch ein Grundstück auf dem Areal im Angebot. Doch Anfragen kommen immer wieder.

Deshalb will die Stadt Königsbrück nun elf neue Grundstücke im Außenring um das Baugebiet erschließen. Trinkwasser, Abwasser und Gas liegen dort zwar schon an, doch die Straße muss zum Teil noch fertigstellt und die Beleuchtung, installiert werden. „Wir sind uns einig, dass das im nächsten Jahr geschehen soll“, sagt Bürgermeister Heiko Driesnack (CDU).

Die Bauflächen sind nämlich schon jetzt rar. Bauherren entscheiden sich auch deshalb verstärkt für Baulücken in Wohngebieten, die bereits einige Jahrzehnte alt sind. Die damaligen, noch geltenden Bebauungspläne in den Gebieten machen viele detaillierte und zum Teil auch überholte Bauvorgaben. Der Stadtrat befasst sich daher immer wieder mit Anträgen von Bauherren, die von den Vorschriften leicht abweichen wollen. (SZ/pre)

