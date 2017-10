Baufortschritt am Wettiner Brunnen Das Bauwerk in Löbau nimmt Gestalt an. Die endgültige Fertigstellung ist aber noch offen. Das liegt an der guten Auftragslage der Firmen.

Auch im Sommer liefen die Bauarbeiten schon. © Rafael Sampedro

Dass der neue Wettiner Brunnen in Löbau noch in diesem Jahr komplett fertig wird, ist unwahrscheinlich. „Wir müssen sehen, wie weit wir mit dem Bau kommen“, sagte Oberbürgermeister Dietmar Buchholz (parteilos) jetzt im Stadtrat. Vor allem beim Einbau der Technik, die für die Wasserfontäne sorgen soll, hapert es. „Die Firmen sind sehr beschäftigt und ausgelastet“, so Buchholz.

Ende September hatte der Aufbau des neuen Brunnens am Wettiner Platz begonnen. Dafür baute der Steinmetzbetrieb, der das Bauwerk zusammensetzt, ein Zelt auf dem Wettiner Platz auf. Das soll dafür sorgen, dass das Wetter den Bau nicht beeinträchtigt. Denn um den Brunnen, der aus mehreren Granitteilen zusammengesetzt wird, richtig dicht zu bekommen, wird absolute Trockenheit beim Arbeiten benötigt.

Der Brunnen wird nach historischem Vorbild wieder aufgebaut. Er hatte zuletzt in der Kritik der Einwohner gestanden, weil er unansehnlich geworden war und zudem nicht mehr funktionierte. Das soll sich mit der kompletten Sanierung des Wettiner Platzes und dem Brunnen-Nachbau jetzt ändern.

zur Startseite