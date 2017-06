Baufirmen schlagen auf ihre Angebote kräftig drauf Die Zinsen sind niedrig, die Auftragsbücher voll. Die Leidtragenden sind jetzt meist die Bauherren.

Mit dem Neubau ihres Gerätehauses schien der Freiwilligen Feuerwehr von Goßdorf anfangs alles zu gelingen. Schnell war mit Dolni Poustevna ein Partner auf der tschechischen Seite gefunden. Das Projekt hatten sie in der Tasche. Als das auf Forderung des Zuschussgebers noch einmal abgespeckt wurde, gab es auch die Fördermittel.

Doch jetzt kommt der Ärger. Es geht ums Geld, und zwar um das der Stadt Hohnstein. Bereits in ihrer Sitzung im Februar 2017 mussten die Stadträte zähneknirschend höhere Baukosten in Kauf nehmen, um das Projekt weiter voran zu treiben. Doch jetzt kommt es noch dicker. Die Bauarbeiten wurden ausgeschrieben. Und die wenigen Bieter treiben den Preis in die Höhe. Etwa fünf Angebote liegen über der Kostenrechnung. „Der Markt ist gesättigt. Es gibt viel mehr Anfragen, als dass die Firmen Kapazitäten haben“, sagt Planer Raik Dünnebier. Allerdings fällt die derzeitige Situation den Bauherren auf die Füße. Hohnstein trifft es hart. Allein im Rohbau sind die Kosten um 97 000 Euro gestiegen, als sie ursprünglich geschätzt wurden. Das zieht sich durch die weiteren Gewerke durch, sodass derzeit mit einer Kostensteigerung von etwa 122 000 Euro gerechnet wird. Damit liegen die Gesamtkosten bei rund 790 000 Euro und der Eigenanteil der Stadt davon bei 353 000 Euro. Noch vor ein paar Wochen lagen die Gesamtkosten bei 669 000 Euro.

Um die Steigerung überhaupt finanzieren zu können, muss die Stadt nun einen Kredit aufnehmen. Das sorgte bei den Stadträten am Mittwochabend für gedrückte Stimmung, da sie nicht das erste Mal vor der Situation stehen. Schon beim Bau des Gemeindezentrums in Rathewalde sind die Kosten immer weiter gestiegen. Um den Baufortschritt dort nicht zu gefährden, haben die Stadträte die Kostensteigerung abgenickt. Stadtrat Stefan Thunig (CDU) hatte das jetzt nicht vor. „Wir reden hier nur über die Angebotssummen. Wir wissen ja noch gar nicht, was für Nachträge auf uns zukommen“, sagte er und forderte ein Aufschieben des Projektes zu überdenken. Das allerdings würde die Stadt auch Geld kosten. Möglicherweise stünde das Gerätehaus komplett auf dem Spiel. Außerdem hängt der tschechische Partner dran, sagt Bürgermeister Daniel Brade (SPD). Lutz Hentschel (Unabhängige Wählervereinigung) ist seit jeher Skeptiker bei solchen Großprojekten. „Die Bauhochkonjunktur besteht schon seit einigen Jahren. Das hätte man im Blick behalten müssen“, kritisiert er. Ihn überrasche das nicht, solange die Planer nicht bei einer Kostensteigerung ab einem gewissen Punkt haftbar gemacht werden könnten. Das wollte Planer Raik Dünnebier nicht auf sich sitzen lassen. Von den Mehrkosten habe er nichts. Letztlich wurden die hohen Angebote abgenickt und der Bau des Großprojektes in Goßdorf kann starten.

zur Startseite