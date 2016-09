Baufinale im Dresdner Osten Die letzten Arbeiten am Altstädter Hauptkanal in Laubegast sind fast beendet. In Tolkewitz geht es aber noch weiter.

zurück Bild 1 von 2 weiter Hier passt viel Wasser rein: Investitionschefin Ingrid Hansen von der Stadtentwässerung und Polier Paul Lauerwald im neuen Regenüberlauf des Altstädter Kanals.Foto: SZ/Peter Hilbert Hier passt viel Wasser rein: Investitionschefin Ingrid Hansen von der Stadtentwässerung und Polier Paul Lauerwald im neuen Regenüberlauf des Altstädter Kanals.Foto: SZ/Peter Hilbert



Paul Lauerwald steht in einer tiefen Baugrube neben der Tolkewitzer Straße. Einen Steinwurf vom Trollgarten entfernt hat der 31-jährige Polier mit seinen Männern seit April ein großes Bauwerk errichtet. Jetzt ragen fast sieben Meter hohe Betonwände vor ihm empor. Hier ist ein Regenüberlauf für die linkselbische Abwasser-Hauptschlagader, den Altstädter Abfangkanal, entstanden.

Durch den fließt auf 19 Kilometern Länge das gesamte Abwasser auf dieser Elbseite vom Stadtrand in Zschieren bis zum Klärwerk Kaditz. Regnet es stark, schützt der Überlauf den Kanal vor einer Havarie. Dann strömt überschüssiges Abwasser stark verdünnt in die Elbe. „Das Wetter hat gut mitgespielt. Ende Oktober wollen wir hier fertig sein“, sagt der Polier.

Der Auftakt: Hauptkanal so marode, dass schnell gehandelt werden muss

Ingrid Hansen hat diese Baustelle, aber auch die anderen in Laubegast und an der Tolkewitzer Bellingrathstraße genau im Blick. Als Gebietsleiterin Investitionen ist sie bei der Stadtentwässerung auch für den Altstädter Abfangkanal zuständig. Zur Wende war er völlig marode. Schließlich war diese Abwasser-Hauptschlagader zwischen 1898 und 1931 gebaut worden. Zu DDR-Zeiten wurde nicht viel getan, so dass der Kanal verlandete und ab 1975 fast dicht war. Das Abwasser strömte zum Großteil in die Elbe. Als beim Hochwasser im Januar 1997 die Hauptpumpstation im Klärwerk ausfiel, floss fünf Jahre lang das gesamte Abwasser von diesem Kanal in die Elbe.

Nach der Wende begann die Stadtentwässerung, den Kanal zu sanieren. 1994 war der erste Abschnitt am Käthe-Kollwitz-Ufer fertig. Dann folgten die ältesten, über 100 Jahre alten Bereiche. Ab 2002 kam das Stück am Ostra-Ufer und ab 2006 der fast 2,5 Kilometer lange Kanal zwischen der Steinstraße und dem heutigen Hochwasserpumpwerk Johannstadt gegenüber der Einmündung Fetscherstraße an die Reihe.

„Besonders aufwendig war die Sanierung am Terrassenufer“, erklärt Hansen. Fachleute hatten den Kanal mit Probebohrungen untersucht. Er war völlig marode. Zudem lag das gewaltige Rohr nur einen knappen Meter unter der Straße, auf der viele Schwerlaster fahren. Die Trasse am Terrassenufer wurde erst einmal mit Stahlbetonplatten gesichert, damit der Kanal nicht einbricht. Gegenüber der Blasewitzer Händelallee war das bereits 2006 geschehen. Von 2008 bis 2010 sanierten die Bauleute diesen wichtigen Abschnitt.

Die Baustellen: Bis Jahresende wieder freie Fahrt in Laubegast

Mittlerweile ist dieser Kanal vom Zentrum bis zum Elberadweg am Johannisfriedhof saniert, erklärt Investitionschefin Hansen. Ein Kraftakt war der Neubau des knapp zwei Kilometer langen Abschnitts von der Marienberger durch Laubegast bis zur Gasteiner Straße, der 2012 begonnen hatte. Dabei verlegten die Bauleute deutlich größere Betonrohre, die zwei Meter hoch sind. Dadurch kann das Abwasser noch bei einer 100-jährlichen Flut ordentlich bis zum Hochwasser-Pumpwerk Johannstadt abfließen, erklärt Hansen. Dort wird im Extremfall wie im Juni 2013 überschüssiges Abwasser in die Elbe abgepumpt und somit das Kanalsystem vorm Kollaps geschützt.

Die neuen, größeren Rohre sind jetzt auch im letzten Abschnitt zwischen der Salzburger und der Leubener Straße verlegt. „Derzeit werden noch Restarbeiten ausgeführt“, sagt sie. Die Bauleute erneuern die Fußwege. Zum Schluss wird die Fahrbahn in dem 450 Meter langen Abschnitt wieder hergestellt.

Die letzten Arbeiten werden auch am Tolkewitzer Ende auf dem 160 Meter langen Stück der Bellingrath- ab der Marienberger Straße ausgeführt. Bis Ende November sind dort ebenfalls Gehwege und Fahrbahn erneuert. Somit hat die Stadtentwässerung bisher 13,4 Kilometer des Altstädter Abfangkanals saniert und dafür rund 76 Millionen Euro investiert. Zum Vergleich: Mit dieser Summe könnte die Albertbrücke dreimal saniert werden.

Die nächste Baustelle: Tolkewitzer Straße stadtauswärts gesperrt

Im nächsten Monat beginnt die Sanierung an der Tolkewitzer Straße. Das Stück zwischen Johannisfriedhof und der Kreuzung Wehlener Straße muss bis Juni 2017 stadtauswärts gesperrt werden. Der Verkehr wird über die Wehlener Straße umgeleitet. Im Anschluss saniert die Stadt bis 2018 noch die Wehlener Straße. Danach kann die Stadtentwässerung voraussichtlich ab 2019 noch den Altstädter Abfangkanal im Kreuzungsbereich mit der Tolkewitzer Straße erneuern. Das ist der Schlusspunkt der aufwendigen Arbeiten am Hauptkanal im Dresdner Osten.

Der Abschluss: Letztes Stück zur Kläranlage wird ab 2018 saniert

Ab 2018 kommt noch das letzte, über vier Kilometer lange Stück vom Ostra-Ufer bis zum Klärwerk Kaditz an die Reihe. Das 36 Millionen Euro teure Projekt soll 2026 beendet werden. Dann ist der gesamte Abfangkanal fit bis ins nächste Jahrhundert.

zur Startseite