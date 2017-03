Bauernmarkt weckt Frühlingsgefühle Beim Saisonstart haben die Besucher im Kloster Buch die Qual der Wahl. Etwa 80 Stände sind aufgebaut.

Ines Szamosvari ist erst das zweite Mal bei Bauernmarkt im Kloster Buch dabei. Sie bietet mit ihrem Mann verschiedene Dekorationsartikel an und hofft, dass die Besucher schnell in Kauflaune kommen. © andré braun

Er ist gut besucht, der Bauernmarkt in Klosterbuch. Schon gegen halb zehn tummeln sich viele Besucher im Hof auf dem Gelände des Klosters, die Parkplätze sind gut belegt.

Es ist der erste Bauernmarkt in diesem Jahr. „Die Gäste freuen sich, die Händler freuen sich und wir freuen uns natürlich auch, dass es wieder los geht“, sagt Sabine Patzelt vom Förderverein Kloster Buch. „Wir hoffen, dass unsere Besucher schon ein wenig in Frühlingsstimmung sind und den Markt richtig genießen können.“

An einigen der etwa 80 Stände auf dem Markt werden auch schon frühlingshafte Artikel verkauft. So beispielsweise am Stand von Ute Schlicke. Sie verkauft Naturkeramik. „Im Moment sind die Besucher noch nicht so kaufwillig“, sagt sie. „Viele sind noch im Wintermodus.“ Einige Verkäufer sehen das ganz anders. „Viele Leute sind schon auf Frühling eingestellt. Die bunten Farben der Blumen locken auch einige an“, meint Katrin Schuricht von Blumen Schubert. Der Stand ist gut besucht, ab und zu bildet sich eine kurze Schlange. „Wir haben von Frühjahr bis etwa Mai unsere Hauptsaison“, erzählt sie weiter. „Jetzt zieht es die Leute schon langsam wieder in den Garten. Da wird auch jetzt ganz ordentlich gekauft.“

Auch Ines Szamosvari hat auf dem Markt gut zu tun. Sie verkauft Trockenfloristik und Dekorationsartikel wie Osterhasen, Küken und Osternester, aber auch neutrale Deko. „Viele Kunden kaufen lieber Sachen, die sie auch nach Ostern noch problemlos stehenlassen können“, meint sie.

Für den Markt hat sich das Ehepaar Szamosvari erst relativ kurzfristig angemeldet. „Wir waren mit unserem Stand erst einmal hier, aber das ganze Ambiente hat uns sehr gut gefallen und terminlich hat es jetzt auch noch gepasst“, erzählt sie. Die richtige Saison geht für Ines Szamosvari und ihren Mann eigentlich erst Ende März los. „So zwei bis drei Wochen vor Ostern. Jetzt braucht es noch ein wenig Zeit, bis alles in Schwung kommt“, erzählt sie. Sie erklärt auch, dass das Kaufverhalten der Marktbesucher sehr wetterabhängig ist. „Wenn es bei einem solchen Markt regnet, kauft man nur das Nötigste. Unsere Dekorationsartikel sind zwar schön, aber man braucht sie nicht unbedingt“, meint sie. „Heute haben wir aber Glück mit dem Wetter.“

Auch Sabine Patzelt ist zufrieden mit dem Wetter. „Wir hatten schon Jahre, in denen im März zum ersten Markt Schnee lag und auf den Straßen Glatteis war. Da konnten sogar einige unserer Händler nicht anreisen“, erinnert sie sich. In diesem Jahr spielt das Wetter mit. „Es regnet nicht. Das einzige Problem ist, dass die Parkplätze ganz schön schlammig sind. Aber damit muss man bei einer Veranstaltung im Freien eben rechnen“, meint sie. Die Besucher scheinen sich davon nicht stören zu lassen. Viele verlassen den Markt mit vollen Einkaufskörben. „Ich freue mich, dass es jetzt wieder los geht mit den Märkten“, erzählt eine Besucherin aus Waldheim. Sie ist regelmäßig hier. Gerade betrachtet sie die Ware eines Blumenhändlers. „Bei den schönen Blumen und Gestecken hier bekommt auch direkt ein bisschen Lust, wieder selbst im Garten zu werkeln.“

Der Bauernmarkt findet an jedem zweiten Wochenende im Monat von März bis Dezember statt. Der nächste Markt eröffnet am 8. April um 9 Uhr.

