Bauernmarkt findet im Hof statt Am Sonntag bieten in Liebenau etwa zehn Firmen und Vereine ihre Produkte an. Aber es gibt noch einiges mehr.

© Archiv SZ

Die Vorbereitungen für den 1. Liebenauer Bauernmarkt laufen auf Hochtouren. „Wir haben sechs Verkaufsbuden aufgebaut und den Platz gereinigt. Der sieht jetzt richtig gemütlich aus“, sagt Raik Bellmann, Mitorganisator und Chef der Pflanzenproduktion bei der Lieberauer Agrar GmbH. Nach dem Erscheinen des SZ-Beitrags über die Premiere hätten sich bei der Liebenauer Agrar GmbH als Hauptveranstalter weitere Interessenten gemeldet, die sich auch mit ihren selbst hergestellten Erzeugnissen präsentieren wollen. Zwei hat das Vorbereitungsteam nachträglich eingeladen.

Damit beteiligen sich am Markt mehr als zehn Firmen und Vereine, die ihre selbsthergestellten Produkte anbieten. Darüber hinaus wird es eine Heuhüpfburg geben. Auch die gastronomische Versorgung sei abgesichert, sagt Bellmann. So wird es unter anderem Ziegenbratwurst und Rindersteaks geben. „Aber nur, solange der Vorrat reicht“, sagt der Landwirt. Kostenfreie Parkplätze werden in der näheren Umgebung eingerichtet. (SZ/mb)

1. Liebenauer Bauermarkt, 22.10., 9 – 17 Uhr

