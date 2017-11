Bauernküche als Herausforderung Im Juli feierte man in Rietschen Richtfest für einen Neubau. Zwei wichtige Unterstützer sind nicht mehr dabei.

Blick auf die Bauernscheune auf dem Gelände des Erlichthofes in Rietschen. Betonmischer und Baumaterial bestimmen in diesen Tagen das Bild vor dem neuen Holzhaus. Im Frühjahr soll die Eröffnung stattfinden. © Jens Trenkler

Im Juli dieses Jahres feierte der Förderverein Schrotholzsiedlung Rietschen mit einigen Gästen Richtfest für die neu zu entstehende Bauernküche. Das Gebäude soll in den kommenden Jahren den Museumshof komplettieren und weitere Veranstaltungsmöglichkeiten schaffen.

Bereits im Vorfeld war den Machern der Holzhaussiedlung klar, dass mit einem weiteren Gebäude auch der Arbeitsaufwand steigen wird. Aus eigener Kraft seien die Öffnungszeiten für den Verein dienstags bis sonntags nicht mehr abzusichern, teilte der Vereinsvorsitzende Kurt John bereits im Sommer mit. Denn das Durchschnittsalter im Verein liege bei 73 Jahren. Viele der Mitglieder, die den Verein gegründet und mit viel Herzblut den Museumshof aufgebaut haben, können jetzt nicht mehr regelmäßig Dienst tun. Es fehlte schlicht am Personal. Umso erfreuter war man damals, das sich zwei Zehnklässler der freien Oberschule in der Bauernküche einbringen wollten. Für Kurt John war das Interesse der beiden jungen Männer mehr als ein Zugewinn für alle Beteiligte. Allerdings ist die Rechnung des 59-jährigen nicht wie gewünscht aufgegangen, berichtet Marion Girth von der Natur- und Touristeninformation Rietschen. Sie selbst arbeitet im Vorstand des Museumsvereines und hat in den vergangenen Jahren viele Erfahrungen mit den meist ehrenamtlichen Helfern gemacht. „Es ist besonders schwer, junge Leute für solch historische Dinge zu gewinnen.

Die beiden Schüler haben uns in der zurückliegenden Saison sehr gut unterstützt und sich in die Aufgaben eingebracht. Einige Besucher hatten sich nach der Führung durch die beiden Zehntklässler persönlich für das Arrangement und das Fachwissen bedankt. Aufgrund der weiteren Ausbildung der Schüler werden diese allerdings im kommenden Jahr nicht zur Verfügung stehen. Dafür haben wir in den vergangenen Wochen durch Isolde und Horst Meister eine echte Bereicherung erfahren dürfen. Die beiden Daubitzer investieren viel Zeit in die ehrenamtlichen Aufgaben auf dem Erlichthof und bringen sich mit ihrem Wissen bestens in die Gestaltung der neuen Bauernküche ein.“

Schließlich laufen die Bauarbeiten in der Bauernscheune in diesen Tagen auf Hochtouren. Im Inneren des Gebäudes wurden in den vergangenen Wochen die Sanitärbereiche mit Fliesen ausgekleidet und die Elektroanlage installiert. Eine Sanitärfirma ist gegenwärtig mit der Installation für die benötigten Medien beschäftigt. In der kommenden Woche soll dann der Ofensetzer aktiv werden. Wie Marion Girth weiter informiert, möchte man wie geplant Anfang März des kommenden Jahres erstmals die Bauernküche in Betrieb nehmen. „Neben verschiedenen Veranstaltungen sollen sich die Besucher hier dann ins- besondere mit einer gesunden und bewussten Ernährung beschäftigen können. Auch Familienevents wie das Kochen mit Familie und Freunden soll dann hier möglich sein. „Wir möchten interessierten Besuchern hier dann an praktischen Beispielen zeigen, wie Wurst oder Marmelade hergestellt werden“, so die Museumsfrau.

Schon jetzt hat sich das dunkelfarbige Gebäude mit seinen rotbraunen Dachsteinen gut in das Gesamtbild des Vierseitenhofes eingefügt. Man könnte fast glauben, dass dieses Gebäude schon von Anfang an Bestandteil der Erlichthofsiedlung ist. Dem ist allerdings nicht so. Das Haus stand bis vor einiger Zeit in Krauschwitz und wurde dort abgebaut und in Rietschen eingelagert, damit es vor dem Verfall gerettet wird. Da passt es natürlich gut, dass aus dem ehemaligen Krauschwitzer Wohnhaus eine Bauernküche wird. Die Idee für die Bauernküche stammt aus dem Verein, die Gemeinde als Besitzerin des Gebäudes unterstützt das, organisiert Fördergeld und Eigenmittel, beauftragt Firmen.

Insgesamt 274 000 Euro lässt sich die Gemeinde Rietschen das Projekt kosten, bekommt dafür 150 000 Euro Fördermittel. Das Haus soll ab 2018 ganzjährig nutzbar sein, bekommt neben einer großen Küche auch einen Raum mit Tisch und Stühlen. Das Dachgeschoss wird über eine Treppe erreichbar sein, bleibt aber vorerst unausgebaut. Der Verein will für das Haus einen eigenen Eingang auf den Museumshof schaffen. Auch eine Terrasse im Außenbereich soll entstehen. Noch nicht geklärt ist, wie die Bauernküche genutzt wird.

Wie Marion Girth am Rande berichtet, müssen die Vereinsmitglieder in diesen Wochen leider auf ihren Vorsitzenden verzichten. „Unser Kurt John unterzieht sich gerade einer geplanten Operation und wird auch danach noch einige Wochen ausfallen. Mit ihm fehlt uns ein weiterer Eckpfeiler, der uns derzeit nur aus der Ferne mit seinen Tipps und Kniffen aushelfen kann“.

