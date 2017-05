Bauernhof im Visier Anwohner berichten in Deutsch Paulsdorf von unmöglichen Zuständen. Viele Tiere sind inzwischen allerdings schon weg.

Einen verlodderten Eindruck macht der Bauernhof in Deutsch Paulsdorf. Nur wenige Tiere sind noch hier – so wie dieser Hund. Foto: Constanze Junghanss

Der Briefkasten baumelt schief am rostigen Tor. Links und rechts von ihm handgemalte Schilder: „Schlachtkaninchen zu verkaufen“, steht drauf. Und „Frische Eier“. Die Farben sind schon etwas verblichen. Hinter dem Tor stapeln sich Paletten. Lumpen liegen herum und Schrott. Die Zwischenzäune des kleinen Bauernhofs in Deutsch Paulsdorf sind kaputt. Hier schnattern keine Hühner. Kein Geräusch dringt aus den geschlossenen Stallungen. Mitten auf dem Hof steht einsam ein Alpaka. Daneben ein Stapel Autoreifen. Es schaut stumm aus seinem ungestriegelten Fell heraus. Ursprünglich soll es mal zwei dieser Tiere gegeben haben, erzählen Einwohner. Eins sei verstorben.

„Zu diesem Hof sage ich nichts mehr“, ruft kopfschüttelnd eine ältere Frau und verschwindet zusammen mit einer rotgetigerten Katze unter dem Arm im Hauseingang. „Tierquälerei“, schimpft ein Mann in Richtung Hof. Auch er will seinen Namen nicht nennen. Einwohnerin Sylvia Gleisberg erzählt, sie und auch andere Leute hätten in der Vergangenheit bereits mehrfach das Veterinäramt über Missstände auf dem Hof informiert. Tiere wären teils krank gewesen oder nicht ausreichend mit Futter versorgt worden.

Der Hofeigentümer bestätigt, dass es Kontrollen bei ihm vom Amt gegeben hat. Selbst die Polizei sei schon mal da gewesen. Angeblich hätte es keine Beanstandungen vonseiten der Behörden gegeben. Das ist schlecht nachprüfbar, da das Veterinäramt des Landkreises „aus Datenschutzgründen“ zum Hof in Deutsch Paulsdorf keine konkrete Auskunft geben möchte.

Der Eigentümer sagt, er habe die bäuerliche Tierhaltung aus gesundheitlichen Gründen sowieso vor drei bis vier Jahren aufgegeben, halte keine Schafe, keine Schweine, Hühner und Kaninchen mehr. Anwohner und auch Sylvia Gleisberg sagen hingegen, die Schweine wären noch bis vor einem halben Jahr da gewesen. Und auch die Kaninchen wären erst vor kurzer Zeit verschwunden. Jetzt jedenfalls sind es nur noch das Alpaka, zwei Katzen und zwei Hunde. Die kommen bellend zum Tor gerannt. Eine schwarze Bulldogge und eine junge riesige Mastiffhündin. „Ich ziehe hier im Sommer noch weg“, sagt der Mann. Der Hof stünde zum Verkauf, wäre ihm zu groß geworden. Interessenten aus dem Dorf gebe es bereits. Nicht sein erster Umzug innerhalb der letzten Jahre ist das. Zuvor lebte er mit seinen Tieren ebenfalls in Deutsch-Paulsdorf abseits in Waldnähe.

Sein neues Zuhause befindet sich weiterhin in der Gemeinde Markersdorf. Dort lebt bereits ein dritter Hund, um den er sich regelmäßig kümmern würde. „Selbst da haben mir Leute schon die Polizei auf den Hals gehetzt“, erzählt er und zuckt mit den Schultern. Vorzuwerfen habe er sich aber nichts.

Doch wie sollen Nachbarn überhaupt reagieren, wenn sie vermuten, es gebe im Umfeld Verstöße gegen das Tierschutzgesetz? Und wie wird das dann überprüft? Vonseiten der Behörde heißt es dazu: „Anzeigen können an das Lebensmittelüberwachungs- und Veterinäramt des Landkreises Görlitz gerichtet werden, in schwerwiegenden Fällen oder an Wochenenden auch an Polizeidienststellen.“ Ebenso können Tierschutzorganisationen Anzeigen entgegennehmen. Die würden dann an das Veterinäramt weitergeleitet. Zudem werde einer plausiblen Anzeige immer durch Kontrollen von Tierärzten oder Tiergesundheitsaufsehern nachgegangen.

Ob bei dem Hof in Deutsch Paulsdorf Konsequenzen eingeleitet wurden und deshalb keine Nutztiere mehr da sind, sagt das Amt nicht. Sondern antwortet allgemein: „Zu festgestellten Verstößen werden, je nach Schwere, Maßnahmen angeordnet, die bis zur Fortnahme und Untersagung der Tierhaltung gehen können.“ So war das jüngst im Vierkirchener Ortsteil Tetta. Pferde, Ponys, Rinder, Ziegen und Kleintiere nahm die Behörde in Abwesenheit des Besitzers mit. Während vernachlässigte Hunde und Katzen in den Tierheimen Görlitz, Bischdorf und Horka landen, ist das bei Nutztieren anders. Dafür gibt es registrierte Einrichtungen, die sich teils auch außerhalb des Landkreises befinden. Wie oft das Amt in diesem Jahr so vorgehen musste, sagt es ebenfalls nicht. „Da es sich um laufende Verfahren handelt, können darüber keine näheren Auskünfte gemacht werden“, teilt die Behörde mit. Mehrere Fortnahmen werden für 2017 bestätigt. Im Vorjahr waren es 40 solcher Fälle.

