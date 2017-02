Bauern kritisieren Kampagne Die Landwirte fühlen sich durch Sprüche wie „Haut Ackergift die Pflanzen um, bleiben auch die Vögel stumm“ verunglimpft.

Stefan Triebs ist sauer. Es ist die mehr als eine Million Euro teure Werbekampagne von Bundesumweltministerin Barbara Hendricks, die den Vorsitzenden des Regionalbauernverbandes Bautzen-Kamenz auf die Palme bringt. Und nicht nur ihn. Die 52 Vertreter verschiedener Landwirtschaftsbetriebe pflichteten dem Vorsitzenden bei, als er in der ersten Mitgliederversammlung des Jahres dagegen protestierte, einen ganzen Berufsstand in dieser abwertenden Art und Weise zu behandeln und damit verbal an den Pranger zu stellen.

Das sei eine aggressive Form der Diffamierung, kritisierte Stefan Triebs. Denn die Ministerin unterstelle den Landwirten damit indirekt, Feind einer gesunden Natur zu sein. Eigentlich sei es Aufgabe der Regierung, die Gesellschaft zusammenzuhalten und nicht zu spalten. Doch diese Kampagne spalte eindeutig. Das sei für ihn „eine Form von staatlichem Mobbing, welches mit Steuermitteln finanziert wird.“ Mit Steuern, die jeder einzelne, aber auch die Landwirtschaftsbetriebe zahlen. Und das ist nicht hinnehmbar.

„Wenn hier nicht schleunigst ein Umdenken in der Politik gegenüber den Landwirten und den Menschen im ländlichen Raum erfolgt, brauchen wir uns nicht zu wundern, wenn die anstehende Bundestagswahl im Herbst zu einer Protestwahl wird“, warnte der Bauernverbandsvorsitzende. Zumal sich die Landwirtschaft noch immer in schwerem Fahrwasser befinde und die Krise, die der Verfall der Fleisch- und Milchpreise in den vergangenen Jahren ausgelöst hatte, noch immer nicht durchgestanden sei.

„Die Herausforderungen, die uns die Gesellschaft für die Zukunft aufmacht, sind schwer zu schultern. Und da kommt eine Ministerin, die ihre Kraft zum Wohle der Gesellschaft und des Landes einzusetzen hat, und haut mit dem Holzhammer auf einen Berufsstand und einen Wirtschaftszweig der Gesellschaft ein, als ob die Produktion von Lebensmitteln für die Bevölkerung ein entartetes Luxussegment ist, auf das man liebend gern verzichten kann“, rüffelte der Verbandschef, der gleichzeitig Geschäftsführer der Saritscher Agrar GmbH in Neschwitz ist. Stefan Triebs fühlt sich von dieser Kampagne, die man „neudeutsch als Bauern-Bashing bezeichnen“ könnte, auch persönlich angegriffen. Inzwischen würde er auch von vielen Landwirten hören, dass sie eigentlich nicht mehr so richtig wissen, wofür sie sich noch krumm legen sollen, wenn keiner mehr ihre Arbeit respektiere.

Allerdings hat der Vorsitzende des Regionalbauernverbandes auch dankbar zur Kenntnis genommen, dass alle Interessenvertreter der Landwirte – angefangen von Verbänden bis hin zu den Landwirtschaftsministerien in Dresden und Berlin – diese Diffamierung ablehnen und das auch medienwirksam kundtun.

