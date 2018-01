Bauern blasen zur ganz großen Jagd Kaum gibt es mehr Geld für Milch, da fällt der Preis für Schweinefleisch. Nun droht auch noch die Afrikanische Schweinepest.

Gefährlich oder gefährdet? Wildschweine können Krankheiten auf Hausschweine übertragen, Bauern wollen schießen. © dpa/Gregor Fischer

Dresden. Joachim Häntsch hat 750 Kühe im Stall und 400 Zuchtsauen. Für die Kuhmilch hat er nach zwei schlechten Jahren zuletzt wieder kostendeckende Preise bekommen. Doch für seine 8 000 Ferkel pro Jahr schwanken die Preise noch stärker: Mal gab es nur 30 Euro, kurze Zeit 60, jetzt rund 40 Euro pro Tier. Häntsch befürchtet weiter fallende Preise, falls die Afrikanische Schweinepest nach Deutschland kommt. Die Krankheit ist bei Wildschweinen in Tschechien und Polen aufgetreten, und Häntschs Berthelsdorfer Agrargenossenschaft bei Herrnhut im Kreis Görlitz ist nicht weit von der Grenze entfernt.

„Unsere Schweine sind in Sicherheit“, sagt Häntsch. Ställe in Deutschland seien meistens gut gesichert, anders als kleine Hofhaltungen in Polen. Dennoch könne die Schweinepest sich über Wildschweine nach Sachsen ausbreiten. Dann müsse womöglich sein Schweinefleisch gekennzeichnet werden, als Ware aus einer gefährdeten Region. „Unsere Ferkel will dann keiner mehr haben“, sorgt sich Häntsch. Zwar hat er eine Betriebsausfallversicherung, aber wohin im Ernstfall mit dem vielen Fleisch? Große Schlachthöfe in Sachsen gibt es nicht mehr, Weißenfels in Sachsen-Anhalt und Altenburg in Thüringen sind die nächsten Adressen.

Leinenzwang als Bürgerpflicht

Sachsens Bauernverband forderte am Donnerstag vorbeugend, die Kennzeichnungspflicht für Schweinefleisch aus betroffenen Gebieten aufzuheben. Bauernpräsident Wolfgang Vogel verlangte zudem, Wildschweine zur Vorbeugung kräftig zu bejagen und die Jäger zu bezahlen. 80 Prozent der Wildschweine müssten erlegt werden, schätzungsweise 50 000 Tiere, um in Sachsen auf „normale“ Mengen zu kommen. Schon erhalten Jäger nur noch 60 Cent statt bis zu 2,50 Euro pro Kilo Wildschwein, Gaststätten verkünden Sonderangebote.

Noch eine Forderung des Bauernpräsidenten: Leinenpflicht für Hundebesitzer im Wald. Das könne helfen, die Übertragung der Seuche in Richtung Schweineställe zu verhindern. „Erste Bürgerpflicht ist Leinenpflicht. Wer das nicht macht, muss radikal bestraft werden“, sagte der Bauernpräsident. Allerdings forderte er auf der Pressekonferenz auch routinemäßig, das Kontrollsystem für die Landwirtschaft müsse „deutlich entschlackt werden“. Voriges Jahr war viel über Unkrautvernichtungsmittel diskutiert worden. Vogel sagte. Pflanzenschutz auf dem Feld gebe es „nicht in Massen, sondern in Maßen“.

Der Bauernpräsident rechnet damit, dass in diesem Jahr stärker über die Subventionen für die Landwirte diskutiert wird. Er möchte sie nicht Subventionen nennen, sondern „

Geld für öffentliche Leistungen“. Voriges Jahr gab es pro Hektar mindestens 280 Euro aus EU-Kassen, dieses Jahr 286 Euro. Ob es nach dem Brexit weniger Geld gibt, steht für Vogel noch nicht fest. Jedenfalls wappnet er sich schon gegen die Forderung, Großbetrieben weniger Geld pro Hektar zu geben. Vor der neuen EU-Förderperiode ab 2020 liegen Verhandlungen. 2019 wird der Deutsche Bauerntag in Sachsen stattfinden, kündigte Vogel an.

Milchpreise fallen wieder

Ähnlich wie bei Sauen gibt es auch bei Milchkühen inzwischen einen Schweinezyklus: Steigt der Preis, erhöhen die Landwirte die Produktion, bis der Preis wieder fällt. Bauernpräsident Vogel, selbst Milchkuhhalter, forderte seine Kollegen zu mehr Disziplin auf: „Wir haben wieder zu viel Milch“. Voriges Jahr hätten die Sachsen es geschafft, die Produktion zu verringern. In den alten Ländern dagegen sei das Soll „übererfüllt“ worden. Zu Jahresanfang ist der Preis für rohe Milch gefallen, die Bauern bekommen 33 Cent nach 36,5 Cent im Dezember. Häntsch sieht die „neue Milchkrise“ zu früh kommen, die Verluste vom vorigen Mal seien noch nicht ausgeglichen. Vogel hofft, dass mehr Landwirte den künftigen Preis über Börsen und Molkereiverträge absichern. Müller-Milch biete das seit Kurzem an. Freilich gehöre dazu auch das Risiko, steigende Preise zu verpassen.

„Wir brauchen Spekulanten“, sagte Vogel.

