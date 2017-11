Aus dem Gerichtssaal Bauer sucht Ausrede Dank seiner Anwälte kommt ein vermögender Landwirt um einen Fahrerlaubnisentzug wegen Unfallflucht herum.

Dieses Foto entstand kurz nach dem Anstoß. Der BMW-Fahrer sah sich den Schaden an dem Skoda an und fuhr dann weg. Dank einer Zeugin konnte er ermittelt werden. © privat

Meißen. Es ist ein ungewöhnlich schöner und warmer Apriltag, den ein Riesaer Rentnerehepaar zu einem Ausflug nach Diesbar-Seußlitz nutzt. Nach dem Mittagessen im „Roß“ gehen die beiden noch etwa eine Stunde spazieren. Weil der Parkplatz der Gaststätte überfüllt ist, haben sie ihren Skoda Octavia kurz hinter dem Ortsschild auf der Riesaer Straße in Nieschütz geparkt. Als sie zurückkommen, entdecken sie einen Zettel an der Windschutzscheibe. Darauf steht, dass es einen Unfall gab, ihr Fahrzeug beschädigt wurde. Auch das Kennzeichen des Unfallfahrzeuges, dessen Fahrer abgehauen ist, hat eine Zeugin aufgeschrieben.

Die junge Frau sitzt zum Unfallzeitpunkt in der Gaststätte, sieht, wie ein BMW gegen den Skoda beim Rückwärtsfahren donnert. „Ich weiß nicht, ob der Fahrer Gas und Bremse verwechselt hat, jedenfalls ist er angefahren, so stark, dass sich der Skoda bewegte“, sagt sie. Und sieht dann, wie der Fahrer aussteigt, sich den Schaden ansieht, sich sogleich wieder in seinen BMW setzt und davonfährt. Die junge Frau ist entsetzt, ruft die Polizei. „Wir sind sehr froh und dankbar, dass die junge Frau so gehandelt hat. Das macht nicht jeder. Sonst wären wir auf dem Schaden sitzengebleiben“, sagt der 67-jährige Geschädigte aus Riesa.

Der Schaden ist in der Tat beträchtlich. Zwar schätzt ihn die Polizei zunächst auf nur etwa 500 Euro. Doch in der Werkstatt wird das ganze Ausmaß deutlich. Nicht nur die Stoßstange muss ersetzt werden, auch Aufhängungen sind gerissen. Insgesamt kostet die Reparatur knapp 3 700 Euro.

Wegen unerlaubten Verlassen des Unfallortes sitzt der Fahrer, ein Landwirt aus dem Raum Großenhain, vor dem Meißner Amtsgericht. Er hatte per Strafbefehl eine Geldstrafe erhalten und sollte zugleich wegen des hohen Schadens seine Fahrerlaubnis verlieren. Die Geldstrafe ist für den offenbar vermögenden Mann, der mit gleich zwei Verteidigern anrückt, nicht das Problem, wohl aber der Verlust der Fahrerlaubnis. Seine Anwälte haben deshalb eine kluge Verteidigungsstrategie. Sie behaupten einfach ohne jeden Beweis, der Skoda habe einen Vorschaden gehabt. Wie hoch der Anteil ihres Mandanten sei, könne nicht gesagt werden. Notfalls müsse man eben ein Gutachten anfertigen lassen.

Der Geschädigte ist zwar als Zeuge geladen, wird aber vom Gericht gar nicht angehört. Gegenüber der SZ beteuert der Riesaer, dass sein Fahrzeug keinen Vorschaden hatte. „Das Auto hatte gerade erst eine neue TÜV-Plakette. Gerissene Aufhängungen und andere Schäden hätten die Prüfer bemerkt“, sagt der Riesaer aufgebracht darüber, dass er quasi des Versicherungsbetruges bezichtigt wird. Merkwürdig auch: Die Versicherung des Angeklagten hat den Schaden vollständig bezahlt. Und das, obwohl der Mann gar nicht für den vollen Schaden verantwortlich ist?

Staatsanwalt Detlef Grunenberg spricht von einem „schwierigen Fall“. Der Angeklagte könne nur dann entsprechend bestraft werden, wenn er habe erkennen können, dass ein bedeutender Schaden entstanden sei. Dies hätten aber nicht mal die Polizisten festgestellt. Richterin Ute Wehner verurteilt den Angeklagten wegen unerlaubten Verlassen des Unfallortes zu einer Geldstrafe von 1 500 Euro, das sind gerade mal 15 Tagessätze zu 100 Euro. Außerdem erhält er zwei Monate Fahrverbot. Das ist aber schon abgegolten, denn so lange war die Fahrerlaubnis schon eingezogen. Noch im Gerichtssaal erhält der Mann seinen Führerschein zurück.

