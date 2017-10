Bauer engagiert sich für Bienen Der Landwirtschaftsbetrieb Hentzschel wurde dafür beim Landeserntedankfest geehrt.

Den Bienen soll es gut gehen. Das weiß auch ein Lehndorfer Bauer. © dpa

Während des 20. sächsischen Landeserntedankfestes wurden die Hoftafeln „Im Bienenschutz engagierter Betrieb 2017“ verliehen. Verantwortlich für den Wettbewerb ist die Landesarbeitsgemeinschaft Imkerei und Landwirtschaft , die vom Landesbauernverband und dem Landesimkerverband vor vier Jahren ins Leben gerufen wurde. Insgesamt wurden vier Betriebe ausgezeichnet.

Einer der ausgezeichneten Betriebe ist der Landwirtschaftsbetrieb Hentzschel aus Lehndorf. Der Familienbetrieb hat sich auf die Saatgutproduktion und den Zuckerrübenanbau spezialisiert. Trotz dieser speziellen Ausrichtung als Marktfruchtbetrieb arbeitet der Betrieb mit einer neungliedrigen Fruchtfolge. Trachtpflanzen werden für das Überleben der Honigbienen zeitversetzt ausgesät. Dies und notwendige Pflanzenschutzmaßnahmen erfolgen in Abstimmung und enger Zusammenarbeit mit der Imkerschaft der Region. Die Imker sichern mit ihren Bienen wiederum die notwendigen Bestäubungsleistungen. Somit partizipieren beide Seiten von dem guten Miteinander. Selbstverständlich sind für den Betrieb technische Hilfsleistungen für die Imker. Ebenso selbstverständlich ist für die Imker die Teilnahme am jährlichen Hoffest des Familienbetriebes. Hier erfreuen sich die professionell erzeugten und eine hohe Qualität garantierenden Imkerprodukte einer großen Nachfrage.

Besonderes gab es in diesem Jahr im Rahmen der Zusammenarbeit. Die Mitarbeiter des Landwirtschaftsbetriebes Hentzschel waren zu einer Weiterbildungsveranstaltung in der Imkerschule in Burkau. Dort wurden vertiefend die Themen „Honigbienenschutz“ und „Bienenweiden“ unter den Teilnehmern diskutiert. So pflegt man das gute Miteinander und das bessere Verständnis füreinander von Imkern und landwirtschaftlichem Betrieb nicht nur zum Wohl der Bienen.

Die Ehrung übernahm unter anderem Staatsminister Thomas Schmidt. Man wünsche sich, dass sich noch mehr Landwirtschaftsbetriebe so intensiv dem Schutz der Honigbiene annehmen und das Miteinander zwischen Imkern und Landwirten pflegen, so die Laudatoren. (szo)

