Bauer auf literarischen Abwegen Der Berthelsdorfer Hobbyautor Bernd Hauswald liebt seine Heimat. Und widmet ihr gleich mehrere Bücher.

Der ehemalige Landwirt Bernd Hauswald hat das Feld gegen den Schreibtisch getauscht und verfasst jetzt Heimatbücher. © Wolfgang Schmidt

Langeweile im Rentenalter – davon will Bernd Hauswald nichts hören. Der Ber-thelsdorfer hat es sich mit 73 Jahren zur Aufgabe gemacht, seine Heimat Sachsen in Form von kleinen Büchern zu ehren. Zehn solcher Bände hat er schon in Eigenregie veröffentlicht, nun erschien sein neuester mit dem Titel „Von der Elbe hinauf ins Osterzgebirge“.

Noch vor wenigen Jahren hat der jetzige Hobbyautor ganz anders gearbeitet. Nicht mit Stift und Computer, sondern mit Tieren und auf dem Feld, als Landwirt. Doch schon damals formulierte er immer wieder Geschichten und Gedichte, beispielsweise für Geburtstage und Familienfeiern. Erst im Rentenalter findet der 73-Jährige genug Zeit, sich seinem Hobby umfassend zu widmen. „Mein Anliegen ist vor allem, die Schönheit meiner Heimat darzustellen“, sagt er. Für seine Bücher recherchiert er in Archiven und befragt Zeitzeugen. Auch eigene Erlebnisse bringt Hauswald immer wieder ein, nachzulesen zum Beispiel in dem Band: „Der Bauer im Osten – der letzte seiner Art“. Immer wieder finden sich in seinen Werken auch sozialkritische Passagen, die er mit der Historie belegt. Aber auch eigene Erlebnisse oder die von Freunden und Familie spielen bei diesen Abschnitten eine Rolle.

Sein neuestes Werk, „Von der Elbe hinauf ins Osterzgebirge“, beleuchtet Geschichte, Handel, bedeutende Persönlichkeiten und Industrie in der Sächsischen Schweiz hinauf bis nach Glashütte und Fürstenwalde. Es umfasst 160 Seiten und ist mit zahlreichen Fotos versehen. Dieses Buch gibt er, wie seine anderen Werke auch, in seinem eigenen Verlag heraus. Unterstützt wird er von Ehefrau Karin. Sie begleitet ihn auf seinen Erkundungstouren, Wanderungen und Museumsbesuchen und ist somit bestens als Lektorin geeignet. Einmal gedruckt, verkauft Bernd Hauswald seine Editionen auf Märkten und Festen in der Region, er vertreibt sie per Post oder über seine Internetseite.

Ans Aufhören denkt der Hobbyautor mit 73 Jahren noch längst nicht. Neben neuen Ideen durchforstet er inhaltlich seine bisherigen Bücher. Zurzeit überarbeitet er den 2014 erschienenen Band „Mit dem Wasser des Hohwaldes zur Elbe“. „Er hat 85 Seiten und soll vielleicht das Doppelte werden“, so Hauswald. Dargestellt ist seine engste Heimat, die Beschreibung längs der Wesenitz, Polenz und Sebnitz bis zur Elbe hin.

